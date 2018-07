Ce legaturi ascunse sunt intre Petre Daea, Carmen Dan si Gabriela Firea sau cum in tara lor nu se moare

Ziare.

Tinerii nu isi mai gasesc locuri de munca, pentru ca nimeni ne se grabeste sa se pensioneze, pentru a prinde ani de liniste inaintea mortii, firmele de pompe funebre si cimitirele dau faliment si dispare nevoia de a fi mai bun decat ieri, cand erai cu o zi mai departe de moarte.Si orice om are ochelari, frigider si mai ales un destin.Prima imagine, aceea a oamenilor care, nemaiavand acces la propria moarte, incep sa se dusmaneasca si sa nu mai stie cum sa traiasca impreuna este din Saramago () si arata consecintele maximale ale utopiei. Orice utopie care capata trup este dezumanizanta, lipsita de empatie si intr-o cursa a luptelor corp la corp.A doua imagine, aceea a batranilor care au, cu totii, ochelari, in vreme ce mai-tinerii isi ghiftuiesc frigiderele luate pe cupoane de la Primarie este din sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, unde, dupa voia primarului Firea, s-a decis ca fiecare bucurestean sa poate cere si primi cate ceva, cat face un cupon (9.000 de lei): o masina, un frigider, un laptop. Si biciclete s-au dat.Totul este perfect in acest demers al primarului general Gabriela Firea, al carei scop este acela de a deveni "primarul Romaniei". Atat de perfect, incat orasul colapseaza, sufocat de cupoane si circ.Totul este perfect in aceasta tara a ministrilor Petre Daea si Carmen Dan, in care porcii au parte de mila si bunavointa, macar cat pentru evrei, iar cand se moare in spitale din cauza bacteriilor intraspitalicesti, de fapt, destinul s-a exprimat.Asta a spus ministrul de Interne, Carmen Dan, despre tragedia enorma prin care trec grecii attici in aceste zile, in urma incendiului care a ucis peste 80 de oameni: "orice om are un destin".Si asta a spus ministrul Daea despre porcii sacrificati din cauza pestei porcine: munca grea, ca la Auschwitz.Prima tentatie e sa ridici din umeri, recunoscand aici lipsa cronica de cultura si incapacitatea de a contextualiza si relationa informatiile. Atunci cand, insa, acoperi aceasta incultura cu o spoiala de umanitate, dand un ton plangacios frazei sau terminand cu veto-ul "Doamne ajuta!", e dovada fara drept de apel a unei tentatii sociopate. Am proprietatea termenilor si intentionez sa pastraz tonul in registrul asta frust.Cum explica ministrul Daea compararea porcilor sacrificati cu evreii ucisi la Auschwitz? I-a fost mila de porci si de fermieri, ne spune, el avand in suflet foarte multa iubire. Oricum ai citi aceasta justificare si cu toate circumstantele atenuante ale inculturii, tot dezumanizanta iese.Nu au fost evreii sacrificati in lagarul de exterminare de la Auschwitz? Au fost! Si nu sunt porcii sacrificati in ferme, de frica pestei porcine? Sunt! Nu e munca grea, asta a sacrificarii?Aici, domnul Daea ar fi trebuit sa nu mai poata raspunde si nu pentru ca ar fi avut lecturi mai ample - si e extrem de grav cat de putine referiri sunt, in manualele scolare, la Holocaust - ci pentru ca instinctul de om ar fi trebuit sa il opreasca.Holocaustul nu este despre evrei, ci despre abdicarea de la umanitate. E o catastrofa a istoriei lumii noastre si numai capacitatea de a ne imagina tranzitivitatea raului ne opreste sa fim brute. A fi incapabil, insa, de aceasta imaginare a raului tranzitiv denota, asa cum spuneam si aici am explicat, o tentatie sociopata.De acelasi sindrom al neputintei de a fi empatic sufera si ministrul de Interne, Carmen Dan, cea care isi saboteaza mesajul de condoleante pentru grecii care trec printr-o mare drama punand pe seama destinului aceste morti.Cum a destinului? Care destin? Sunt acei oameni morti in flacari damnati? Au gresit cu ceva si destinul si-a luat acum tributul? Sa sugerezi doar asa ceva inseamna, iarasi, incapacitatea de a te imagina in locul celui care sufera.Doamna Dan ne da si cheia de lectura, la finalul postarii de pe Facebook, cand trimite la bunul Dumnezeu, probabil cel veterotestamentar, care trimite pedepse si incercari oamenilor.Or, aceasta incapacitate de a fi empatic a fost candva dezirabila, si anume in dictatura, fiind calitatea de baza a unui tortionar, de pilda. Am mai scris despreNu conteaza daca acesti doi oficiali ai statului habar nu au despre ce vorbesc sau sunt ticalosi. Conteaza ceea ce spun si ceea ce se propaga difuz la nivelul culturii de masa.In cele din urma, oamenii din utopia lui Saramago se salveaza de la viata asta de lupi fugind peste granite, pentru a putea muri. Este vorba, fireste, despre regasirea sperantei, care e invalidata de o utopie in care totul este atat de perfect, incat in curand fiecare frigider va avea un om.