Cum s-a prezentat Daea la Bruxelles: In loc sa raspunda intrebarilor, a vorbit despre cormoranii care inoata in piscine

Bombardat cu intrebari legate de impactul Brexit asupra pescuitului, de strategiile de conservare a speciilor din Marea Mediterana si de viitorul colaborarii in domeniu dintre UE si Mauritania, Daea a evitat orice raspuns clar.In schimb, s-a multumit sa ocupe timpul care i-a fost alocat cu un discurs dezlanat, in care le-a explicat celor prezenti, printre altele, cat de norocosi sunt ca il au printre ei.Incepand cu ora 12:00 (de fapt, ora 11:00 la Bruxelles), Petre Daea a luat cuvantul la Comisia de Pescuit, pentru a prezenta modul in care Romania vrea sa contribuie la dezvoltarea domeniului, in perioada in care asigura presedintia Consiliului UE.Dupa ce Daea si-a citit discursul, a fost luat la intrebari de europarlamentari. Spre exemplu, Peter van Dalen - care a spus ca a fost la Galati si ca stie multe despre pescuitul dunarean - l-a intrebat pe Daea despre anumite forme de negociere, dar si despre viitorul pescuitului cu impuls electric. In plus, olandezul a dorit sa stie in ce conditii vor mai putea pescarii din tara sa, dar si cei nemti si danezi sa munceasca in sectarele britanice ale Marii Nordului, dupa Brexit.In schimb, europarlamentarul britanic David Coburn l-a intrebat pe Daea daca are vreun plan pentru a impiedica UE sa fure de pe domeniile de pescuit ale Marii Britanii - mai ales cele din zona Scotiei - dupa Brexit.Eurodeputatul spaniol Marco Affron i-a cerut lui Daea detalii despre stadiul in care se afla un dosar privind pescuitul de suprafata din Marea Mediterana si ce s-ar putea face pentru conservarea unor resurse de peste din aceste ape.La randul ei, Annie Schreijer-Pierik, europarlamentar olandez, si-a exprimat dorinta ca Romania sa gaseasca solutii pentru a incuraja pescuitul sustenabil. O problema - a mai spus Schreijer - este ca, desi pestele e un produs foarte sanatos, a inceput sa se vorbeasca si in cazul sau despre uzul de antibiotice. E o problema in care Romania ar trebui sa aiba o pozitie.Alti europarlamentari i-au adresat lui Daea intrebari despre pescuitul demersal (din zona litorala -n.red.), despre acordul in domeniu dintre UE si Mauritania care e pe cale sa expire si despre concretizarea noului acord incheiat cu Marocul. Nu in ultimul rand, au fost europarlamentari care au vrut sa stie cum se va negocia, in saptamanile care vin, in diverse dosare in care e parte si Marea Britanie, in conditiile apropierii Brexit-ului., a remarcat presedintele Comisiei de Pescuit, Alain Cadec, la finele tirului de intrebari., a raspuns calm Petre Daea. Din pacate, in urmatoarele 25 de minute, ministrul roman al Agriculturii n-a raspuns concret decat unei singure intrebari, confirmand ca o anumita forma de dialog va continua.In rest, Daea a folosit formule generale care sa sugereze asumarea raspunderii, a folosit des cuvantul "sinergie" si a amintit ca, la un moment dat, ii povestise comisarului european Karmenu Vella ca in Romania cormoranii inoata in piscine.In plus, printre altele, ministrul a explicat de ce Europa este norocoasa sa il aiba acolo., a mai spus Daea, numind apaMai multe despre ce a spus Petre Daea puteti afla urmarind intreaga audiere a acestuia din Comisia de Pescuit In cele din urma, cu un zambet pe buze, presedintele Comisiei, Alain Cadec, a incheiat sedinta."Multumesc mult, domnule ministru, pentru raspunsuri, pentru entuziasmul dumneavoastra in fata acestor dosare care trebuie terminate pana la finalul mandatului. Stiu ca sunteti decis sa puneti punctul pe i. In tot cazul, va multumesc pentru prezenta in aceasta dimineata la Comisia de Pescuit. Stimati colegi, cred ca am incheiat. Daca nu cumva mai exista intrebari pentru domnul ministru... Dar cred ca este clar din raspunsurile domnului ministru, pozitia Romaniei este evidenta", a spus Cadec.