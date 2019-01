Daea a explicat ce a vrut sa spuna cand a transmis ca in Romania cormoranii fac baie in piscina

Ziare.

com

"Cormoranii acestia sunt in toata tara. (...) Am vazut imagini date de televiziuni ca sunt aici, pe Dambovita. Aceasta temere formidabila a inginerilor piscicoli trebuie luata in seama. Daca mananca mii de tone de peste, daca distrug pepiniere piscicole, daca scot din apa tot si pleaca. Pestele este cel mai valoros filtru natural. Daca iei calitatea apei la intrarea si la iesirea din amenajarea piscicola, constati ca apa este mai valoroasa la iesire decat la intrare, pentru ca exista aceasta masa in zona respectiva, microorganismele care purifica apa respectiva", a spus Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1.Ministrul Agriculturii a subliniat ca inginerii piscioli de confrunta cu numarul marii de cormorani de aproximativ 30 de ani. Mediul natural al cormoranilor este Delta Dunarii, dar s-au extins in toata tara, din momentul in care a devenit specie protejata."Nu exista un pescar in Romania care sa nu reclame ca nu poate sa ia pestele din cauza cormoranului. (...) Este dusmanul numarul 1 al pestelui", a adaugat Daea.Ministrul Agriculturii a prezentat miercuri 23 ianuarie, la Bruxelles, in Comisia pentru pescuit din Parlamentul European, prioritatile pe care Romania le are in domeniul pescuitului in mandatul presedintiei Consiliul Uniunii Europene. In cadrul acesteia, el a spus: "A se vedea populatiile de cormorani. (...) Cormoranii in Romania fac baie in piscine, nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atat".