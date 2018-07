Daea anunta ca zeci de mii de porci au fost ucisi, pentru a izola focarul de pesta porcina: Nu exista antidot

Pierderi de sute de milioane de euro

In plus, Bulgaria construieste un gard de sarma ghimpata la granita cu Romania, pentru a se proteja de pesta porcina africana (PPA) . Gardul va fi construit pe teritoriul bulgaresc, iar pana acum s-a degajat pamantul pentru 133 de kilometri de gard."O facem cu mare durere (sacrificarea porcilor, n.r.), dar nu exista alta solutie, din nefericire. Acest nenorocit de virus, care a maturat Europa, Rusia, Ucraina, Moldova, Polonia, Lituania, Letonia, a fost in Cehia si Ungaria, iata ca a intrat si la noi. Noi avem o granita destul de mare cu Estul Europei, 1.400 km.", a declarat marti ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o emisiune la Antena 3.Acesta afirma ca nu exista antidot, nu exista vaccine si nu exista medicamente impotriva acestui virus, iar singura metoda este sacrificarea animalelor."Porcii se incinereaza.. Romania are capacitatea sa treaca peste asta, Romania nu capituleaza in fata unui asemenea virus, cum nu a capitulat de-a lungul vremii. Dar trebuie sa ne randuim comportamentul. In momentul in care se anunta ca exista un caz, toate animalele trebuie sacrificate, trebuie preventiv omorate toate", a spus Petre Daea.Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) estima la inceputul lunii ca pagubele care se prefigureaza ca urmare a evolutiei in Romania a virusului pestei porcine africane (PPA) sunt de sute de milioane de euro, ajungand la miliarde de euro, insa subliniaza ca accestea insa pot fi acoperite din bugetul UE.In aceste pagube sunt incluse: sacrificarea porcilor, despagubirile suportate de stat pentru fiecare porc sacrificat si, in plus, se blocheaza exportul de animale vii (incluzand aici animalele sanatoase, chiar si materialul genetic si produsele finite), plus costurile cu eradicarea virusului.Asociatia estimeaza ca numarul focarelor se inmulteste rapid, depasind 300-400 in perioada urmatoare. "In piata carnii activeaza in jur de 9.500 de firme, cele mai multe in sectorul cresterii animalelor (5.777 date la nivelul anului 2016) . Producatorii de carne inregistreaza cea mai mare parte din cifra de afaceri a sectorului agro-alimentar, iar cresterea animalelor a generat la nivelul anului 2016 un business de circa 11,4 miliarde de lei, conform analistilor", arata asociatia.