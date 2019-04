Daea: Dublul standard este o realitate, nu o fictiune. Am propus amenzi de cel putin 4% din cifra de afaceri

Ziare.

"Stim foarte bine ca dublul standard este o realitate si nu este o fictiune. Este o realitate pentru ca a putut a fi constatat in mai multe tari ale Uniunii Europene, in mod deosebit in tarile din partea de est. (...) Am propus un amendament pentru completarea directivei 29 din 2005 (...) care pune in spatiul juridic acea prevedere prin care se interzice cu desavarsire de catre orice comerciant, indiferent unde se afla el, sa practice calitate dubla a produsului.Cu alte cuvinte, in acelasi lot sa fie aceeasi calitate, indiferent unde pleaca, ca pleaca in Belgia, ca pleaca in Germania, ca pleaca in Romania, si sa se respecte intocmai. Masurile coercitive pentru nerespectare sunt extrem de puternice, stabilindu-se in actul normativ", a spus Petre Daea, intr-o interventie telefonica la Antena 3.El a precizat ca, pe plan national, exista in acest sens doua directii de actiune, respectiv continuarea si intensificarea controalelor si programul de crestere a productiei romanesti."Pe plan national avem doua directii de actiune. In primul rand acest control pe baza legilor pe care le avem. Continuam controalele si le intensificam la toate produsele care sunt puse pe piata in Romania. In al doilea rand, avem acest program de crestere a productiei si de realizare a unor produse romanesti care sunt mult mai valoroase, in special produse din legumicultura si fructe, produse pe care sa le realizam si sa le punem in contrapartida pe piata consumatorului, in asa fel incat sa descurajam aceste produse din afara tarii, apreciind calitatea deosebita pe care le au produsele romanesti", a mai afirmat ministrul Agriculturii.Acesta a subliniat ca, saptamanal, sunt comunicate rezultatele in urma controalelor, "pentru a cunoaste opinia publica ce exista in piata si care sunt masurile luate de autoritatile statului".Totodata, ministrul Agriculturii a precizat ca in perioada Sarbatorilor Pascale se impune accelerarea controalelor, astfel incat sa nu intre in tara produse cu o calitate indoielnica.Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi, la Suceava, ca va depune in Parlament un proiect de lege impotriva dublei calitati a produselor. El a declarat ca firmele straine care vor vinde produse de calitate mai slaba decat in tarile de origine vor fi sanctionate.Dragnea a declarat ca prin initiativa privind dublul standard de calitate a produselor doreste sa introduca in legislatia romaneasca prevederi preluate de la nivel european care sa stabileasca norme de aplicat in asemenea cazuri, inclusiv o amenda de 4% din cifra de afaceri pentru firmele care procedeaza astfel."Lucrurile nu sunt complicate aici, am anuntat-o inainte de a o depune pentru ca, ma rog, am auzit prostiile spuse de Orban care nici macar nu stie ce vorbeste si a incercat sa minta, ca de obicei, despre ceea ce s-a intamplat in Parlamentul European. La initiativa doamnei Maria Grapini, s-a realizat o dezbatere pe dublul standard, la initiativa dumneaei s-a finalizat si raportul care da posibilitatea statelor membre sa poata interveni cu autoritatile nationale cand identifica astfel de cazuri.Si vreau sa depunem in Parlament o lege care sa puna in legislatia romaneasca procedurile de aplicat in aceasta situatie, inclusiv o amenda de 4% din cifra de afaceri pentru aceste firme, companii care procedeaza in felul asta", a explicat Dragnea.