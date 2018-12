Daea: Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi. Nu se va mai da jos de pe piedestal

Ziare.

"Cand m-am intalnit cu Traver, i-am spus: 'Stiti, turul Frantei l-am castigat noi anul acesta la porumb' si el a zis 'Da, dar mai e si anul viitor', dar zic: 'Ne inscriem si la ala'. Iata, sunt doi ani consecutivi cand am depasit Franta la productia de porumb. E adevarat, anul trecut cu o diferenta mai mica, dar acum este o diferenta de ordinul milioanelor de tone care dau acest semnal de preocupare celor care intra in analizele astea, ce-i cu Romania si ce face Romania.O spun si o voi repeta: nu se va mai da Romania jos de pe piedestal. Si va spun si de ce: pentru ca punem in miscare sistemul de irigatii, iar intr-un sistem de irigatii cu suprafata activa de doua milioane, care se poate iriga, cu siguranta va fi un milion de hectare cu porumb.Un milion de hectare cu 16 tone la hectar, lucru posibil si realizabil oricand in Romania in conditiile de irigare, ai realizat peste 16 milioane de tone. Iar pe 1,5 milioane si jumatate ca suprafata neirigata, pe care faci iar 5 tone la hectar, depasesti in total 20 de tone la hectar", a explicat Daea, la Antena 3.El a spus ca Romania va ramane o tara preponderent cerealiera, datorita conditiilor climatice si pedologice pe care le are."Aici nu ne ocupam de culturi de nisa. Romania are suprafata arabila si conditii climatice, un sol care permite cultivarea cerealelor, atat cele de toamna, cat si cele de primavara", a adaugat Daea.Intrebat care e beneficiul ca Romania este pe primul loc la productia de porumb, el a raspuns: "Unul formidabil"."In primul rand, ganditi-va dvs.! Daca luati o situatie operativa, ia sa vad si eu unde se afla Romania mea, si cand o sa o vezi pe primul loc iti cade bine, iti creste inima.Beneficiul direct este ca e mai ieftin (porumbul - n. r.) si mai aproape de crescatori. Noi aici suntem rupti structural, am spus foarte clar, intre culturi si zootehnizarea tarii romanesti", a adaugat Daea.Din datele prezentate de seful MADR, citand Institutul European de Statistica - Eurostat - Romania s-a clasat in 2018 pe locul 3 in UE la productia de cereale, cu 31,89 milioane de tone, dupa Franta si Germania. La porumb, Romania este pentru al doilea an consecutiv pe prima pozitie, cu 18,971 milioane de tone, devansand serios Franta, care obtinut 12,597 milioane de tone, iar la floarea soarelui a realizat 3,35 milioane de tone, din nou pe primul loc in UE. La grau, Romania este pe locul 4, cu 10,247 milioane de tone.