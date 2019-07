Daea vede peste tot preturi mai mici decat anul trecut, desi avem cea mai mare inflatie din UE

Ziare.

"Este un obiectiv maret si e bine ca Banca Nationala ia acest obiectiv (mentinerea preturilor de consum - n. red.) ca politica in domeniu. Dumnealui (guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu - n. red.) se lupta cu preturile, eu ma lupt cu factorii climatici, iar fermierii la fel, pentru a face fata acestor situatii date de vreme, de schimbarile climatice, in asa fel incat sa producem cat mai mult si de buna calitate, pentru a acoperi pe piata ceea ce consumatorul doreste. Stim insa ca pe piata, prin cerere si oferta, se stabilesc preturile la diferite produse", a declarat ministrul Agriculturii, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Daea a precizat ca urmareste zi de zi preturile produselor alimentare la nivelul intregii tari si ele "sunt mai mici peste tot"."Eu spun ca preturile pe care le vad astazi in comparatie cu preturile de ieri si cu cele de anul trecut sunt preturi mai mici si le urmaresc in fiecare zi. Urmaresc aceste situatii pe care le avem in tara, pe piata, la produsele agroalimentare. Preturile sunt mai mici peste tot", a adaugat Daea.Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat marti, la audierile din Comisiile reunite de buget din Parlament, ca anul trecut inflatia a ajuns la 5%, dar spre finalul anului a coborat la 3,5-3,4%. El a afirmat ca in prezent Romania are cel mai ridicat nivel al inflatiei din UE, dar pana la finalul anului pe primul loc va ajunge Ungaria.Romania a avut, in luna mai 2019, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,4%, acelasi cu cel inregistrat in luna aprilie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in Romania, rata anuala a inflatiei a scazut de la 4,6% in luna mai 2018 pana la 4,4% in mai 2019.Conform datelor Institutului National de Statistica, in mai 2019, marfurile alimentare s-au scumpit cu 0,79% fata de aprilie si cu 4,6% raportat la decembrie 2018.Cartofii au continuat sa se scumpeasca in luna mai, pretul acestora urcand cu 17,33% comparativ cu aprilie, iar in topul scumpirilor s-au mai aflat citricele si alte fructe meridionale (plus 2,68%) si fructele proaspete (plus 2,49%) . Raportat la luna decembrie 2018, cel mai mult au crescut preturile la cartofi (plus 55,27%), alte legume si conserve din legume (plus 23,85%), citrice si alte fructe meridionale (plus 16,12%).