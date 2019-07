"Daea vrea derogare pentru reducerea efectivelor de cormorani: Avem peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile".

Ziare.

"Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut - n.red.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani - n.red.) . Suntem in asteptarea acestui raspuns.. Vad tot felul de evaluari si un profesor care conduce un ONG spune ca 9.542 de cormorani sunt (in Romania n.r.) . De ce nu 9.542,5? Poate a murit unul ieri...", a precizat ironic Daea.Intrebat ce efective ar trebui sa ramana in Romania, seful MADR a subliniat ca numarul cormoranilor nu ar trebui sa depaseasca mai mult de cateva mii."Aici lucrurile sunt foarte clare. Nu poti sa lasi pescarul fara aparare pentru ca l-ai pus in situatia de a-si parasi activitatea. Avem solutii, dar si dorinta de a face bine Tarii Romanesti, pentru ca este vorba de un. Sunt 100.000 de pescari in Romania, cei care vorbesc despre aceasta situatie", a explicat ministrul Agriculturii.Daea i-a invitat pe cei care l-au criticat ca a vorbit despre cormorani, si care acum sunt europarlamentari, sa citeasca o rezolutie din 2008 a Parlamentului European in care se atragea atentia Comisiei Europene sa intervina cu masuri "pentru a opri dezastrul pe care il fac aceste pasari ihtiofage in Europa"."As vrea sa le spun sa caute rezolutia din 2008 a Parlamentului European, care, cu 23 de voturi pentru, trei impotriva si cu o abtinere, atragea atentia Comisiei Europene sa intervina cu masuri pentru a opri dezastrul pe care il fac aceste pasari ihtiofage in Europa.Ei au spus asa: 300.000 de tone de peste reprezinta paguba pe care o inregistreaza ca urmare a existentei a aproximativ doua milioane de exemplare in Europa. Ei nu au pradatori, nu au dusmani. Aceasta cantitate de peste este echivalenta cu productia din acvacultura a Frantei, Germaniei, Ungariei si Cehiei la un loc. In Romania sunt 30.000 de tone de peste pe care cormoranii le mananca", a explicat Petre Daea.Seful MADR explica la inceputul acestui an ca o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania sunt cormoranii, iar fermierii sunt nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate.El a facut aceste precizari in contextul unor declaratii din Parlamentul European, potrivit carora "cormoranii in Romania fac baie in piscine", incercand astfel sa atraga atentia asupra pagubelor imense pe care le produc cormoranii fermierilor piscicoli, in conditiile in care specia este protejata printr-o directiva europeana."Eu intr-adevar am avut o discutie cu comisarul Vela (comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit - n.red.) in Romania despre cormorani, i-am spus-o si lui asa si repet: cormoranii fac baie in piscina, asa cum ursii bat la geamul romanilor, asa cum ursii au luat-o prin orasele de munte si dirijeaza circulatia. Trebuie sa gasim solutii sa reducem populatia. Protejam cormoranul, dar in biodiversitatea aceasta sunt si pestii", a afirmat Petre Daea, in 24 ianuarie 2019.