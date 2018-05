Ministrul Daea: Tragi de ceapa de la Bruxelles de zici ca-i cureaua de la pantaloni

Ziare.

"In tot ce am fost afara, m-am dus in piete - am fost in Franta, m-am dus sa vad piata din Paris, am fost in Polonia, am fost sa vad piata, am fost la Bruxelles, am vazut piata din Bruxelles, am fost la Luxemburg, m-am dus la bulgari in piata.Nimeni nu are produsele noastre. Niciunul, retineti ce va spun, nu ne ia niciunul. A, ne ia la preturi, la doua: lapte si produsele din lapte si la fructe. Incolo, si cu preturile sunt deasupra, dar cu calitatea toata-i jos", a afirmat ministrul Daea.Acesta a exemplificat cu ceapa de la Bruxelles, care, in opina sa, nu se compara cu cea din Romania. Ministrul le-a recomandat producatorilor sa se asocieze pentru a deveni mai puternici in piata."Pai, tata, tragi de ceapa de la Bruxelles de zici ca-i cureaua de la pantaloni! Nu poti sa o mesteci. Pai, aici, cand oi lua-o, ce buna e! Si stiu toti, de ceea este si o anumita rezistenta in conditiile in care - si nu vreau sa merg pe latura aceasta a nationalismului productiv - dar inca o data cu mine sau fara mine, cu ministru sau fara ministru, nu mergem inainte daca nu ne organizam", a precizat ministrul Agriculturii, Petre Daea.