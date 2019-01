Piscicultorii, impresionati de discursul lui Daea: UE chiar pierde mult din cauza cormoranilor

Ziare.

Petre Daea a fost audiat, saptamana trecuta, in Comisia de Pescuit a Parlamentului European. Asa cumv-a informat deja, in loc sa raspunda la intrebarile punctuale adresate de europarlamentari, Daea a tinut un discurs dezlanat pentru mai bine de 20 de minute. Printre altele - in loc sa vorbeasca despre efectele Brexit-ului si despre particularitatile pescuitului de suprafata din Marea Mediterana - Daea a povestit cum a incercat sa-l conviga pe comisarul Karmenu Vella ca in Romania exista atat de multi cormorani incat ai zice ca acestia fac baie in piscine Cateva minute le-au trebuit romanilor ca sa descopere prestatia penibila a ministrului in Comisia de Pescuit si sa faca nenumarate glume pe seama sa si a cormoranilor.In context, piscicultorii romani spun, insa, ca - lasand gluma la o parte - ei chiar au probleme mari cu cormoranii., a spus Eugen Catalin Platon, presedintele asociatiei Romfish, citat de Mediafax.Potrivit acestuia, Romania detine in acest moment un sfert din suprafata amenajata pentru piscicultura din Uniunea Europeana, dar produce doar 12.500 de tone de peste anual, desi are un potential mult mai mare., a explicat Eugen Catalin Platon.Presedintele Romfish a mai declarat ca, la nivelul Uniunii Europene, se pierd anual 300.000 de tone de peste, principala cauza a pierderilor fiind cormoranii care sunt protejati de legislatia europeana.Fermierul piscicol spune ca sistemul de compensatii acordat fermierilor nu acopera paguba reala si este necesar un plan de managment al populatiei de cormorani., a mai declarat peresedintele Romfish.Cat de mult ii va ajuta pe piscicultori faptul ca Petre Daea a vorbit despre problemele cu cormoranii in momentul in care trebuia sa raspunda la intrebari care tineau de Brexit si acordurile internationale de pescuit ale UE ramane de vazut.