Porcii si evreii lui Daea. Mistificarea istoriei care i-a schilodit pe romani

Romania triDaemensionala

Una din cele mai manipulante mistificari

Romania, campioana la tot ce e rau

Ziare.

com

Caci primele au ucis corpuri, lasand mult timp spiritul natiunii intact. In schimb, national-comunismul i l-a intoxicat grav, slutindu-l irecognoscibil.A devenit un truism ca democratia romaneasca e in buza haului si agonizeaza, daca inca n-a murit, sacrificata pe altarul scaparii de gratii a infractorului sef al PSD. Dar Romania tridimensionala, a lui Dragnea, Dancila si Daea, se poate lauda si cu noutati.Astfel, la aspectele mai vechi ale catastrofei, ale faptului ca, in interesul hotilor, s-a comis crima punerii pe butuci a independentei Justitiei, iar premierul a confundat, grotesc, capitale din Balcani, confirmand ca Romania e condusa de analfabeti, s-a adaugat altul, mai tragic.El vizeaza mutilarea sufletului romanilor prin mistificarea istorica, prezenta in impardonabila mandrie a unui ministru al Agriculturii, ca Petre Daea, care, vorbind de porci, se faleste, aproape ca Himmler, in 1943, cu rigoarea exterminarilor de la Auschwitz. Incredibil, dar adevarat.Fie si involuntar, comparatia lui Daea ii echivaleaza , implicit, pe evreii omorati in capitala genocidului nazist, cu suinele sacrificate pentru a se opri pesta porcina. Si, tot implicit, pe veterinarii omorand porci bolnavi cu medicii principalei fabrici hitleriste a mortii, asasinand industrial poporul lui Iisus.Ultimele nefacute s-au produs in Romania triDaemensionala. Si-anume, la televizor. La Antena 3, in prezenta unui jurnalist care nu s-a aratat defel uimit, uluit, socat de aceasta enormitate, cum ar fi fost firesc.Aceasta comparatie grotesca, absurda, inumana nu l-a mirat defel. Ca atare, nu l-a contrazis pe ministru, aratandu-se in schimb si el mandru, in contextul creat de Daea, de realizarile "bugetarilor" ucigasi radicali de porci. Aici s-a ajuns. Ce facem? Toleram, de mila prostului si compasiune pentru neomenia analfabetilor in functia de ministru si de jurnalist aceasta deraiere cumplita?O admitem chiar stiind ca afecteaza serios nu doar imaginea Guvernului Romaniei si a presei, ci, mai grav, intelegerea istoriei proprii si europene?Sau cerem imperativ demiterea grabnica a insilor care si-au demonstrat incapacitatea de a conduce tara si de a o informa corect si civilizat, intrebandu-ne, totodata, oare cum s-a ajuns aici? In acest context nu e suficienta demisia unui Daea. Ci si sanctionarea jurnalistului care l-a lasat sa derapeze vesel, impreuna cu telespectatorii, catre barbarie. Caci nestiinta nu e, in acest context, o circumstanta atenuanta. E parte a problemei si, deci, agravanta.Mi se pare evident ca la aceasta alunecare in subsolul mocirlos al necivilizatiei au contribuit prejudecati persistente legate de istoria nationala si, implicit, de Holocaust. E vorba, intre altele, de cele perpetuate sistematic, in raspar cu adevarul istoric si cu interesul insanatosirii sufletesti a neamului, in contextul protocronismului propriu national-comunismului restaurat, mai nou, de regimul Dragnea.Una din cele mai manipulante mistificari, asiduu vehiculate de securisti, pretinde ca romanilor nimic nu le-ar fi pricinuit mai mult rau decat crimele, ce-i drept abominabile, ale comunismului instalat de sovietici si ca ceausismul, un comunism autohton, chipurile antisovietic, ar fi fost benefic nu doar in comparatie cu dezastrul postbelic, ci in genere.In contextul unor astfel de asertiuni, care ignora nu numai varsarile de sange ceausiste, femeile ucise prin interdictia avorturilor si infometarea natiunii, ci si sistematica ei prostire, consuna intotdeauna "patriotice" falsificari antisemite si "pioase" pretentii ultranationaliste.Potrivit lor, campionii raului facut romanilor n-ar fi fost autohtoni, ci alogeni. Or, daca asa ar fi stat lucrurile, daca marele rau n-ar fi debutat inca inainte de Antonescu sau chiar de Guvernul Goga-Cuza, continuand cu funesta alianta cu Hitler si cu nationalismul ceausist, ce bine le-ar merge, la sapte decenii de la debarcarea Anei Pauker, romanilor!In fapt, nu e nevoie de mari filosofii sa se reconstituie dimensiunile tragediei abatute asura Romaniei triDaemensionale. PSD, un PCR nereformat, mana tara nu doar spre cleptocratizare, ci si spre prapastie sociala, economica si psihologica.Statisticile n-au cum sa nu ingrozeasca.Condusa cu pauze nesemnificative de partidul lui Ceausescu, Iliescu, Nastase, Ponta si Dragnea, tara detine nu doar recordul analfabetismului. Ci e campioana si la mortalitate infantila, infrastructura lipsa, la imbisericire, dar si la export de creiere si prostitutie, desi ultima e interzisa complet, altfel decat in cele mai multe tari europene.Romania e nu doar tara cu cei mai putini kilometri de autostrada. Are si cel mai redus consum de sapun, fiind, simultan, taramul european cu cele mai putine WC-uri in case.Nici macar vestile bune nu sunt ce par. Astfel, e tara care, oficial, are cei mai putini someri. Dar cinci din zece familii romanesti nu dispun nici macar de un singur membru angajat.E doldora de falsi doctori si dispune de puzderie de dregatori rau scolarizati in singurul guvern din lume cu astfel de specimene, dar nicio universitate mai acatarii, intre primele 500 din lume.Absoarbe mai putini bani europeni decat oricine, dar acesti bani sunt furati cu mai multa harnicie decat oriunde, in timp ce tara exporta mai multi emigranti decat orice stat nedevastat de un razboi civil.Intrucat natiunea isi repudiaza copiii merituosi, fortandu-i sa ia calea pribegiei daca insista sa munceasca, sa-si asume drepturi si sa traiasca in adevar, ar fi gresit sa se afirme ca Romania nu e ruinata de un razboi civil. Ostirea care o devasteaza in continuare este, pe langa prostie si analfabetismul gen Daea, mutilanta, pustiitoarea mostenire a ceausismului. Cel catre care regimul Dragnea intoarce Romania, spre smintirea natiunii. Ajunge!Intrucat Europa nu le-o poate redarui, a venit momentul ca romanii sa-si ia ei insisi tara inapoi.