Producatorii agricoli il critica pe Daea: Declaratiile ministrului au prabusit pretul cerealelor. Nu am avut productie istorica

"Producatorii sunt nemultumiti ca aceste declaratii au determinat prabusirea pietei si au prejudicii enorme. Productiile nu sunt nici pe departe istorice, ci sunt mai mici decat anul trecut. La grau sunt mai mici cu 30% decat anul trecut, iar la floarea soarelui cu 30-35%", a precizat Baciu.Mai mult, el sustine ca fermierii au avut pagube in aceasta vara, din cauza secetei in mai-iunie si din cauza ploilor abundente in iulie."Cum putem cere despagubiri Comisiei Europene pentru aceste pagube, din moment ce ministrul Agriculturii spune ca avem productie istorica? Aceste declaratii de fapt ne-au bagat mana in buzunar", a aratat presedintele LAPAR.La sfarsitul lunii august, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, declara ca productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, desi a fost un an greu, in care "Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme".Acesta a subliniat ca anul acesta cea mai grea perioada pentru grau a fost perioada de recoltat, in conditiile in care, dintr-un calcul facut pe o anumita ferma, care a furnizat aceste date, "in 30 de zile a avut doar 4 zile bune de lucru si acestea adunate, nu de dimineata pana seara".In opinia ministrului, Romania "s-a fortificat din punct de vedere agricol" si "nu va mai parasi acest piedestal pe care s-a urcat", pentru ca fermierii "s-au dotat si pot face fata vicisitudinilor naturii"."In acest an greu fermierii si-au dovedit dotarea tehnica de-a lungul vremii. Romania nu va mai parasi aceste piedestal pe care s-a urcat, pentru ca a reusit sa se fortifice. Romania s-a fortificat din punct de vedere agricol si se va fortifica in continuare pentru a fermierii stiu ce au de facut, s-au dotat, iar rezultatele de productie ii ajuta prin castig si pot face fata vicisitudinilor naturii", a adaugat ministrul Agriculturii.Seful MADR a adaugat ca si la orz si orzoaica Romania a avut o productie buna, mult mai mare ca anul trecut.Datele MADR arata ca recolta de grau din acest an a depasit 10,2 milioane de tone, cu peste 2,3% mai mare fata de anul trecut cand s-a cifrat la 10 milioane de tone.