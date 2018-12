Romania deschide exportul cu oi vii in Golful Persic, acolo unde Australia l-a inchis

Ziare.

"Premierul nostru s-a dus personal in Golf in octombrie pentru a se intalni cu Al Mawasi, o companie criminala, interzisa in Australia. Compania, disperata sa gaseasca o noua sursa de oi, a primit-o pe doamna Dancila cu usile deschise, iar in noiembriecu secretarul de stat Daniel Botanoiu, care astfel si-a asumat raspunderea pentru ce se va intampla cu 200.000 de oi si 10.000 de vitei in primul an. Eu numesc aceasta actiune a Guvernului Romaniei nimic mai putin decatnoastre", sustine Gabriel Paun, directorul UE al Animals International.Acordul comercial a fost perfectat dupa ce Australia a oprit exportul de ovine vii in timpul verii din Orientul Mijlociu din cauza ca milioane de oi au suferit din cauza caldurii excesive de pe vapoare, multe dintre ele pierind pe drum.Imagini socante ale, in timp ce navele intrau in Golful Persic, au facut inconjurul lumii si au condus la initierea a numeroase proiecte de legi de interzicere a comertului cu oi vii, in Parlamentul australian.Vara din Golful Persic dureaza din mai pana in septembrie si este cunoscuta drept cea mai fierbinte de pe Planeta, temperaturile maxime ajungand pana la 56 grade C la umbra si nu coboara sub 30 grade C nici macar in timpul noptii.Legislatia UE aplicabila si dupa granitele UE pentru transportul animalelor nu permite aprobarea de jurnale de calatorie cand sunt prognozate temperaturi de peste 30 grade C."Al Mawashi este importatorul Golfului, responsabil pentru moartea a un milion si jumatate de oi australiene pe navele lor. Acum li se interzice prin lege sa incarce oi australiene pe navele lor in sezonul de vara extrema si ne-am pomenit cu ei aici sa incarce oi romanesti pe vapoarele mortii. Daca Guvernul Romaniei doreste sa respecte normele UE, atunci nu va exporta animale vii intre mai si septembrie cand va fi permanent peste 30 de grade", a avertizat Gabriel Paun, directorul UE al Animals International.In luna iulie, Animals International a trimis o scrisoare oficiala Ministerului Agriculturii din Romania, avertizand ca Al Mawashi ar putea veni in Romania sa ia animale vii, dupa ce Australia si-a inchis portile.Guvernul roman a primit de asemenea acces la filmarile si informatiile obtinute pe durata a cinci curse ale celui mai performant vapor folosit de Al Mawashi, nava Awassi Express pe care au pierit de caldura cel putin 4000 de oi.Filmarile explicite arata ca ovinele mor de cald, gafaind pentru oxigen, sufocate in propriile dejectii, incapabile sa se odihneasca si sa ajunga la hrana sau apa.Dovezile documentate de un membru curajos al echipajului care a devenit informator pentru Animals International dezvaluie suferintele animalelor, pe care Al Mawashi le stia si le-a tolerat de zeci de ani, pana cand filmarile au fost publicate.Imaginile socante de la bordul navei care au dus la o adevarata revolta la nivel national in Australia sunt disponibile aici "Am trimis inca din vara aceste dovezi ministrului Daea, dar el si premierul Dancila au ales sa-si inchida ochii si sa trimita olie in cunostinta de cauza la o suferinta ingrozitoare si inevitabila.Aceste vapoare se transforma literalmente inin timpul lunilor de vara extrema din Orientul Mijlociu (mai-septembrie) . Companiile care se pregatesc sa provoace astfel de suferinte oribile animalelor ar trebui sa fie urmarite penal, nu sa fie recompensate cu tranzactii comerciale.Vom cere medicilor veterinari romani sa luam o pozitie impreuna, asa cum au facut veterinarii australieni si sa spunem ca este complet inacceptabil sa supunem animalele la aceasta suferinta si la o moarte prelungita si ingrozitoare.Producatorii romani vor fi indignati ca guvernul nu a negociat exportul de produse cu valoare adaugata, precum carnea, ci transportul de animale vii. Facem publice aceste imagini neplacute deoarece este ultima sansa de a stopa acest comert crud inainte ca primul vapor al mortii sa plece din portul Midia", explica Paun.Calculele au fost facute in conformitate cu o eliminare treptata a exportului cu ovine si bovine vii pana in anul 2022."Acesta este primul studiu de acest fel din Romania si confirma avantajele economice pentru Romania prin eliminare treptata a comertului cu exporturi vii", a spus Paun."Prin prelucrarea superioara a resurselor sale, indiferent daca este vorba de petrol, lemn sau animale, se creeaza baza pentru noi locuri de munca si pastrarea mai multor bani in Romania", a declarat Claudiu Cazacu, analistul economic care a realizat studiul.Rezumatul studiului este disponibil aici Prin exportul a mai mult de 2,4 milioane de oi si capre anul trecut,"Nu este nimic de mandrie aici. Este rusinos sa fii lider mondial intr-o industrie cruda cu animalele. Alte tari dezbat si se distanteaza de exportul cu animale vii deoarece societatea nu mai accepta cruzimea inutila asupra animalelor.Nicio tara civilizata nu mai doreste sa permita animalelor sale sa fie expuse riscului de a muri pe nave in caldura extrema a Orientului Mijlociu. Australia a spus 'nu' acestui lucru - si asa trebuie sa faca si Romania - in caz contrar, reputatia noastra internationala, si asa patata, va avea de suferit", a concluzionat Paun.