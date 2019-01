Societatea Ornitologica ofera o reactie amuzanta la declaratia lui Daea despre cormorani, pe care o considera o gluma proasta

Ziare.

"Sincer, aceste declaratii noua ni se par o gluma, din pacate, este o gluma proasta, pentru ca un ministru al unui Guvern din Romania ar trebui sa se prezinte in Parlamentul European cu cifre concrete, iar la ultima raportare pe care Guvernul Romaniei a realizat-o catre Comisia Europeana, numarul cormoranilor din Romania era undeva la 60 de mii de exemplare (...) . Avem in fata acelasi ministru care dorea sa arda culturile de porumb, pentru ca aveam pesta porcina, el dorea sa impuste pradatorii cu par si pene, pentru ca aveam pesta porcina, desi aceste specii nu transmit pesta porcina", a spus Bufnila la RFi Romania Bufnila a precizat populatiile de cormorani erau mult mai mari inainte de anii 1950 in Romania, pentru ca atunci piscicultura se facea altfel."A venit perioada comunista, in care zonele umede au fost efectiv distruse, au fost asanate, pentru a intra in terenuri arabile, iar suprafetele de apa acum au fost efectiv aglomerate. Sunt lacuri naturale, seminaturale si lacuri artificiale, unde nu au facut altceva decat sa inghesuiasca toata populatia de peste. In concluzie, acolo s-au mutat toate pasarile ihtiofage (...), pentru ca era singurul loc unde mai gaseau hrana. Daca nu am fi distrus zonele acestea umede, probabil nu se ajungea la astfel de lucruri, dar acum, ceea ce vedem este refacerea populatiilor de pasari care au fost distruse in regimul comunist", a precizat el.Insa, spune, el, pentru ca acum, piscicultura de-a lungul Dunarii si al raurilor mari se face in lacuri care sunt naturale sau seminaturale este normal sa se intample acest lucru."Piscicultorii au pus mai mult peste intr-un lant trofic in care cormoranul este deasupra pestelui si e clar, daca i-am dat mai multa resursa de hrana, el a mancat mai mult, a facut mai multi pui, are colonii mai multe si in nici un caz nu au venit sa intre in bazinele mici", a mentionat el.In ton de gluma, marti, Societatea Ornitologica Romana a postat pe Facebook un indemn pentru oameni sa doneze impozitul de 2% catre SOR."Ce sa faca ornitologii cu 2%? Piscine pentru cormorani. 🙃Serios acum? Educatie. Mai trebuie spus ...de ce? Aici gasiti formularul de 2% pentru Societatea Ornitologica Romana", este mesajul de pe Facebook.Amintim ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a fost audiat saptamana trecuta in Comisia de Pescuit a Parlamentului European, a fost intrebat de impactul Brexit asupra pescuitului, de strategiile de conservare a speciilor din Marea Mediterana si de viitorul colaborarii in domeniu dintre UE si Mauritania. Daea a evitat orice raspuns clar. Iar in timpul audierii, ministrul a spus ca "in Romania cormoranii inoata in piscine".Citeste si Piscicultorii, impresionati de discursul lui Daea: UE chiar pierde mult din cauza cormoranilor