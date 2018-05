Daea, despre subventiile pentru porci, atacate de Iohannis la CCR: Tara pierde. Abia astept sa ne putem apuca de treaba

Ziare.

"Eu astept un singur lucru: raspunsul de la Curtea Constitutionala si sa ne apucam de treaba in tara, pentru ca daca facem interpretari in fel si chip, nu aducem avantaj tarii. Daca tot tergiversam punerea in practica a unor proiecte, pierdem timpul, ori asta inseamna lipsa de productie si lipsa de productie inseamna sa fii tributar importului, importul este scump, intr-un cuvant: tara pierde. E necesar sa intelegem ca toti trebuie sa ne facem datoria", a declarat ministrul Petre Daea. Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Programului prin care crescatorilor de suine primesc ajutoare de la stat pentru activitatea de reproductie, seful statului invocand o neconcordanta cu normele europene. Tot luni, presedintele a sesizat CCR asupra neconstitutionalitatii Legii privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol, invocand motive de neconstitutionalitate.