Daea vrea o lege a laptelui: Romanii mananca prajituri cu grasimi vegetale fara sa stie

Ionel Bunea, consilier Directia Generala Controale, Antifrauda si Inspectii din MADR, sustine ca s-au facut controale in patiserii si cofetarii, iar rezultatele au fost socante. Mai exact, din 241 verificate, 165 (74%) utilizeaza grasimi hidrogenate si informeaza eronat consumatorii, care cred ca iau alimente ce contin produse din lapte."Ca si nereguli principale s-a constatat prepararea si comercializarea produselor de patiserie, cofetarie utilizand in procesul de fabricatie specialitati pe baza de grasimi hidrogenate fiind prezentate catre consumatori ca avand branza proaspata, telemea de vaca, cascaval, unt si lapte. S-a constatat dezinformarea consumatorului privind compozitia acestor produse alimentare, informandu-se eronat ca sunt utilizate produse din lapte, acestea fiind de fapt absente din compozitie.Nu spunem ca sunt interzise (grasimile hidogenate - n.red.), dar consumatorii trebuie sa cumpere in cunostinta de cauza", a spus consilierul MADR, citat de Agerpres In aceste conditii, ministrul Petre Daea spune ca ar trebui adoptat proiectul de "lege a laptelui", lansat deja in dezbatere publica de MADR inca de pe 18 decembrie."Am luat decizia de a face o lege (Legea laptelui n.red.) pentru a defini exact lucrurile si a urmari cu atentie acest produs in asa fel incatsi sa puna la indoiala produsele pe care le fac romanii", a declarat Daea.Proiectul "Legii laptelui si a produselor lactate", prevede, intr-adevar, o serie de schimbari in industria alimentara. Printre altele, proiectul presupune ca. In plus, la obtinerea lactatelor nu se vor mai folosi grasimi vegetale, potrivit proiectului. De asemenea,, pentru a-l ajuta pe consumator sa afle daca produsul e obtinut cu lapte sau grasimi vegetale.Legea le-ar impune, insa, noi obligatii si producatorilor care livreaza cantitati industriale de lapte. Printre altele, acestia ar trebui, ca sa isi poata continua activitatea. E una dintre masurile care i-au nemultumit pe producatori.In consecinta, presedintele Asociatiei Patronale Romane din Industria Laptelui (APRIL), Dorin Cojocaru, sustine ca proiectul de lege al MADR va face mai mult rau decat bine. Motivul: desi controalele arata ca problemele se inregistreaza pe sectorul Horeca (hoteluri, restaurante -n. red.),