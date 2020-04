Petre Grigoras lanseaza acuzatii grave la adresa autoritatilor dupa ce fratele sau a murit de COVID-19

Ziare.

Grigoras spune ca i se pare "foarte dubios" ca autoritatile au trecut in certificatul de deces ca fratele sau suferea de diabet, desi nu avea aceasta boala."Am inteles ca i s-a scris acolo ca avea probleme cu diabetul si cu inima. El in fiecare an isi facea analizele. Acum au aparut aceste probleme cu diabetul.Raspunsul la teste i-a venit dupa vreo doua zile, in acest timp nu i-a dat niciun tratament. Dupa ce a venit rezultatul la 24 de ore a decedat. Pana acum nu avea diabet, iar in certificatul de deces scrie ca are diabet. Mi se pare ceva dubios", a spus Petre Grigoras pentru ProSport Potrivit lui Petre Grigoras, fratele sau avea 59 de ani si a fost inmormantat "in 5 minute, fara slujba".Petre Grigoras, acum in varsta de 55 de ani, le-a antrenat in cariera sa, printre altele, pe Farul Constanta, Otelul Galati, CFR Cluj si Poli Timisoara Ca jucator, Grigoras a evoluat, printre altele, pentru Steaua , Farul si Universitatea Cluj.C.S.