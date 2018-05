Dosarul Revolutiei: Petre Roman s-a prezentat la Parchetul General

Ziare.

Politicianului ar urma sa i se aduca la cunostinta extinderea urmaririi penale, asa cum s-a intamplat si in cazul fostului presedinte Ion Iliescu si in cazul lui Gelu Voican Voiculescu.Parchetul General a anuntat, marti, extinderea urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, fiind vizata perioada 22 - 27 decembrie 1989.In 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul"Revolutiei". (I.S.)