Dosarul Revolutiei: Procurorul general redeschide o parte din ancheta care-i vizeaza pe Petre Roman si Teodor Brates

Ziare.

com

Procurorul general a examinat din oficiu solutiile de clasare dispuse in acest dosar, care au fost date atunci cand rechizitoriul a fost trimis in judecata. Au fost trimise in judecata doar trei persoane: fostul presedinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu si Iosif Rus, fost sef al Aviatiei militare, toti fiind acuzati pentru infractiuni contra umanitatii. Prin rechizitoriu, mai multe acuzatii au fost clasate.Intr-un comunicat al Parchetului General se arata ca "in cauza nu s-au efectuat actele de urmarire penala care sa stabileasca corect situatia de fapt cu privire la evenimentele ce fac obiectul dosarului intitulat generic."Bogdan Licu a infirmat, ca netemeinice, solutiile de clasare dispuse fata de Petre Roman si Teodor Brates, cu privire la infractiunile contra umanitatii.In acelasi caz au fost infirmate, ca nelegale si netemeinice, solutia de clasare fata de infractiunile de omor, genocid, infractiuni de razboi contra operatiunilor umanitare si emblemelor si utilizarea de metode interzise in operatiunile de lupta, dar si solutia de clasare data cu privire la plangerile formulate de un numar de 672 de persoane avand ca obiect savarsirea infractiunilor contra umanitatiiPotrivit procedurii, reschiderea urmaririi penale se supune confirmarii jucatorului de camera preliminara."Fata de faptul ca in cauza s-a inceput urmarirea penala fata de Roman Petre, care, la data evenimentelor, avea calitatea de membru al Guvernului (prim-ministru) urmeaza ca, in temeiul dispozitiilor art.40 alin.(1) Cod procedura penala, dosarul sa fie trimis de indata judecatorului de camera preliminara al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta," arata comunicatul Parchetului General.