Fostul premier Petre Roman, infrangere la CEDO in procesul deschis Romaniei

Cazul lui Petre Roman

Postul, vacantat in 2015

A revenit in 2016 in Parlament

Ziare.

com

"Declara cererea ca fiind inadmisibila," este decizia CEDO.Curtea Europeana a mai respins ca inadmisibile si alte 7 cereri similare facute de functionari sau alesi locali care se plangeau de anchetele ANI deschise impotriva lor, printre acestia fiind si Ovidiu Miculescu, fost director general al Societatii Romane de Radiodifuziune.In motivarea deciziei, judecatorii CEDO fac trimitere la un alt caz celebru, cel in care Steluta Cataniciu a pierdut procesul deschis Romaniei intr-un caz similar.Citeste si: Steluta Cataniciu, varf de lance al ALDE in Comisia Iordache, a pierdut procesul deschis la CEDO impotriva Romaniei In martie 2014, ANI a anuntat ca Petre Roman se afla in stare de incompatibilitate incepand cu data de 20 decembrie 2012, intrucat detinea, simultan, functia de deputat si calitatea de persoana fizica autorizata.Fostul premier al Romaniei putea contesta acest raport ANI in 6 luni, dar a facut acest lucru la o instanta gresita, Tribunalul Bucuresti, in loc de Curtea de Apel Bucuresti.Raportul a ramas definitiv, asa ca ANI a solicitat revocarea din functie a parlamentarului. Drept urmare, pe 9 februarie 2015, plenul Camerei Deputatilor a luat act de incetarea mandatului deputatului Petre Roman.Camera Deputatilor a luat act, pe 9 februarie 2015, de incetarea mandatului de deputat al lui Petre Roman si a aprobat vacantarea acestui loc de deputat.Deputatii PNL - partid din care facea parte Petre Roman si UDMR au sustinut ca ar trebui asteptata decizia din justitie si au intrebat ce s-ar intampla daca justitia va accepta contestatia fostului premier, dupa incetarea mandatului sau.", a spus liderul deputatilor UDMR, Mate Andras.Plenul Camerei Deputatilor a votat in septembrie 2016 ca Petre Roman isi poate relua mandatul de deputat intrerupt in februarie 2015 pe motiv de incompatibilitate, si ar urma sa primeasca si indemnizatiile restante, in valoare de peste 90.000 lei.Petre Roman explica atunci ca raportul ANI care cerea incetarea mandatului sau ar fi fost anulat de Curtea de Apel Bucuresti, decizia nu era definitiva."A fost un abuz clar. Domnul Zgonea, atunci presedinte, a spus ca ascultam de raportul ANI si inceteaza mandatul lui Petre Roman. Am incercat sa ii spun ca am o hartie de la Curtea de Apel care spune ca dosarul meu a fost depus, ca e acolo, asteptati ca sunt inca in justitie, prin urmare am inca dreptul meu. Nu a vrut sa asculte de treaba asta.Abuzul a fost din partea ANI care a dat lucrurile peste cap. Chiar si ANI a fost sesizata, Curtea de Apel a spus ca are pe rol aceasta cerere. Domnul Zgonea a spus ca mi se anuleaza mandatul, ceea ce a fost, in cel mai bun caz, o graba nejustificata. As putea sa fac o plangere penala, nu am facut-o pana acum, o sa ma mai gandesc", a precizat Roman.In octombrie 2017, Inalta Curte a respins definitiv cererea lui Petre Roman de anulare a raportului ANI.