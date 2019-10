Petre Roman acuza ca decizia privind Dosarul Revolutiei e politica: Se bazeaza pe un fals grosolan

Ziare.

"Inclin ca ea contine un element de absurd, de absurd total, vorbeste despre Petre Roman, prim-ministru la data acelor evenimente. Eu nu am devenit prim-ministru decat pe 27 decembrie, intre 22 si 25 decembrie nu eram, nu aveam nicio functie speciala, deci se bazeaza, deja, pe un fals, un fals grosolan.Si in afara de asta, am mai intervenit in timp cu toate precizarile care au condus la scoaterea mea din cauza, pe baza unui rechizitoriu foarte mare care s-a facut pe dosarul acesta si care, evident, m-a scos din cauza si m-a scos din cauza pe buna dreptate, fiindca in mod cert nu am avut nicio legatura cu ceea ce presupune sau se documenteaza ca ar fi fost o incercare de a acapara puterea militara, nu am avut niciun fel de legaturi.Prin urmare sunt, pur si simplu, intai revoltat de absurdul acestei cereri si, in al doilea rand, sunt revoltat de faptul ca toate argumentele pe care le-am prezentat foarte clar si care au condus la clasarea dosarului meu acum sunt, politic vorbind, nu pot sa spun altceva decat politic vorbind, sunt repuse pe masa", a afirmat Roman.Intrebat daca in opinia sa decizia de infirmare a clasarii este una politica, fostul premier a spus: "Nu poate fi altceva, nu poate fi altceva, pentru ca toata partea juridica a fost depasita, deci, nu mai poate fi altceva". "Si, v-am spus, insasi felul in care a fost formulata contine acest fals", a adaugat Roman."Eu cred ca la Camera preliminara se revine la situatia actuala... Adica se revine, ramane la situatia actuala, adica clasarea dosarului, nu vad cum sa fie altfel", a sustinut el.Procurorul general interimar Bogdan Licu a infirmat luni solutia de clasare dispusa in luna aprilie de procurorii militari fata de Petre Roman in dosarul Revolutiei si va cere instantei redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului premier pentru infractiuni contra umanitatii.Parchetul General subliniaza ca redeschiderea urmaririi penale se supune confirmarii jucatorului de camera preliminara.