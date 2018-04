Petre Roman, despre urmarirea penala in dosarul Revolutiei: Sunt uluit. E absurd, o adevarata manipulare!

Ziare.

"Sunt cel putin uluit de aceasta chestiune. Ce implicatie puteam sa am eu, cine eram eu ca sa dau vreun ordin in acel moment? In fond, ceea ce s-a intamplat in acele zile, ceea ce s-au numit teroristi, dar mai ales ceea ce s-a imtamplat la baricade. Eram, puteam sa pierd viata la baricada. In fond, 39 dintre camarazi au fost ucisi. Atunci asupra noastra au tras unitati ale Armatei. Ulterior, s-a vorbit din nou despre acest fapt, ca au fost unitati ale Armatei.In ce fel puteam eu sa influentez Armata? N-aveam nicio calitate de nicio natura. E uluitor, e pur si simplu absurd. Adica in ce fel se puteau manipula atata vreme cat nu aveam nici cea mai mica capacitate de a influenta Armata? De ce nu se face nicio referire in aceasta cerere la cei care conduceau, care aveau fraiele Armatei in acel moment? Eu nu inteleg absolut nimic din chestia asta si sunt pur si simplu cu desavarsire revoltat fata de aceasta chestiune", spune fostul premier.Actualul deputat PNL a adaugat ca se intreaba care este scopul formularii unei cereri de urmarire penala pe numele sau."Eu am devenit prim-ministru pe 27 decembrie, cand lucrurile acestea se incheiasera. Pana atunci in ce fel puteam eu sa intervin? In niciun fel. Ma intreb care este scopul acestei chestiuni? De ce nu se face referire la felul in care cine au fost cei care au dat ordinele care s-au executat prin tragere impotriva baricadei la Timisoara, ulterior, dupa 22 decembrie? E un lucru pe care n-am cum sa-l vad decat ca o adevarata manipulare. Deci nu inteleg nimic din toata povestea. Eu ma refer la mine si la ceea ce am trait eu", a completat Roman.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui incuviintarea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu , in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.In cerere se precizeaza ca este nevoie de autorizare in cazul lui Petre Roman pentru perioada 22-31 decembrie. Petre Roman a fost membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, din 22 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului Romaniei prin Decretul nr. 1 din 26 decembrie 1989.