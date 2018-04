Prima reactie a lui Petre Roman dupa ce Iohannis a aprobat urmarirea penala in Dosarul Revolutiei

Ziare.

"Asa cum a inceput, nu se face deloc lumina. Avem de-a face cu o grava mistficare. In acele momente, eu cine eram ca sa pot da ordine militare?! E absurd. Eram un nimeni. Eu nu am cum sa cred decat ca in spatele acestei cereri se afla altfel de intentii. Din punctul meu de vedere, este complet nefondata, niciun fel de baza si nu numai ca este lipsita de logica, dar este lipsita si de valoare morala", a declarat Petre Roman, la Realitatea TV.Acesta a precizat ca a avut doar sansa de a participa la Revolutie."Daca eu am scapat la baricada atunci cand s-a tras... Dumnezeu m-a lasat cu viata. Ce se inteleg din cererea asta a lui Lazar? Ca mai bine muream atunci? Iohannis procedeaza cum crede. Isi asuma aceasta raspundere", a adaugat Roman.Fostul premier a precizat ca presedintele Iohannis isi asuma aceasta decizie."Este revoltator! Eu eram un profesor la Politehnica, am avut curajul sa ies la baricada, era sa mor acolo. Daca se crede ca a fost o diversiune militara, ce legatura are asta cu mine?", a continuat Roman.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, ministrului Justitiei avizul pe cererea de urmarire penala care ii viza pe Ion Iliescu, Roman Petre si Gelu - Voican Voiculescu in Dosarul Revolutiei