Fostul presedinte Porosenko, amenintat cu politia daca refuza sa dea declaratii in mai multe anchete penale

Porosenko - care a detinut functia de presedinte al Ucrainei in perioada 2014-2019 - urmeaza sa se prezinte sa dea declaratii in zilele de 21 si 24 ianuarie si a fost avertizat ca, in cazul in care refuza sa o faca, va fi adus in fata anchetatorilor cu politia.GBR nu a precizat despre ce cazuri este vorba.In decembrie 2019, pe baza unui denunt impotriva lui Porosenko, GBR a deschis o ancheta pentru tradare, speta fiind semnarea acordurilor de la Minsk din 2015 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei.Denuntul a fost facut de avocatul Andrei Portov, fost sef al administratiei fostului presedinte Viktor Ianukovici , inlaturat din fruntea statului la inceputul anului 2014 de revolta care l-a adus la putere pe Porosenko.Acesta nu este primul denunt al lui Portnov impotriva lui Porosenko. In iunie 2019, Portnov l-a acuzat pe fostul sef al statului ucrainean de spalare de bani si evaziune fiscala in cazul vanzarii companiei de constructii navale si armament "Kuznita na Ribalskom".