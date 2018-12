In Ucraina a expirat legea martiala

Ziare.

La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca l egea martiala, prevazuta initial pentru o luna , cu exceptia cazului in care are loc un atac la scara larga din partea Rusiei, transmite Reuters.Navele ucrainene au fost confiscate in stramtoarea Kerci, dintre peninsula ucraineana Crimeea anexata de catre Moscova si Rusia, care controleaza accesul in Marea Azov, unde se afla porturi rusesti si ucrainene.Moscova a afirmat ca navele au intrat in apele rusesti in timp ce incercau sa treaca prin stramtoare fara sa notifice in prealabil, ignorand ordinele de a opri. Kievul sustine, la randul sau, ca navele nu aveau nevoie de permisul rusilor pentru a trece prin stramtoare.In baza legii martiale, Ucraina le-a interzis barbatilor rusi apti de lupta sa intre pe teritoriul sau si a sporit masurile de securitate in zone sensibile precum centralele nucleare si porturile de la Marea Neagra.Seful armatei ucrainene a afirmat in aceasta luna ca Rusia si-a sporit fortele la granita Ucrainei incepand din august si acum reprezinta cea mai mare amenintare militara din 2014, anul in care Moscova a anexat Crimeea.