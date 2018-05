Presedintele Ucrainei ar fi platit 400.000 de dolari pentru a se intalni cu Donald Trump

Ziare.

Banii au fost oferiti de intermediari angajati de Petro Porosenko, fiind incasati de Michael Cohen, avocatul personal al lui Donald Trump, afirma surse de la Kiev, citate de BBC News. Michael Cohen neaga acuzatiile.Petro Porosenko s-a intalnit cu Donald Trump la Casa Alba in iunie 2017. Imediat dupa revenirea lui Porosenko in Ucraina, Directia anticoruptie de la Kiev a oprit o investigatie care il viza pe Paul Manafort, fost director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Un oficial de rang inalt din cadrul serviciilor secrete ucrainene a explicat, sub protectia anonimatului, cum a fost organizata intalnirea intre Petro Porosenko si Donald Trump.Michael Cohen a fost interpelat astfel incat Petro Porosenko sa obtina ceva mai mult decat o simpla fotografie cu Donald Trump, un eveniment pe care sa il poata prezenta ca fiind o intrevedere. Tranzactia de 400.000 de dolari a fost intermediata de o fundatie evreiasca din statul New York.Nu se stie daca Donald Trump a avut cunostinta de primirea banilor.