Ucraina instaureaza legea martiala, in contextul confictului cu Rusia

Anterior, presedintele Petro Porosenko (foto dreapta) a semnat decretul privind instaurarea legii martiale, anunta agentia Tass.Decretul a fost postat pe site-ul presedintiei ucrainene.Decizia vine la o zi de la capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainiene, intr-o actiune care tinde sa escaladeze tensiunile dintre cele doua tari.Kremlinul a transmis, luni, ca retinerea celor trei nave militare s-a desfasurat in concordanta cu legile internationale si interne in vigoare.Rusia a blocat stramtoarea, duminica, in cursul operatiunilor de oprire si confiscare a trei nave ucrainene - doua nave de patrulare si un remorcher - afirmand ca navele ucrainene ar fi intrat ilegal in apele teritoriale ruse.