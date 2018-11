Petro Porosenko cere nave NATO in Marea Azov: Nu credeti minciunile lui Putin. Vrea sa anexeze intreaga Ucraina!

Ziare.

com

"Germania este unul dintre aliatii nostri cei mai apropiati si speram ca tari din cadrul NATO sunt acum pregatite sa desfasoare nave in Marea Azov pentru a ajuta Ucraina si a asigura securitatea", a declarat Porosenko pentru cotidianul german Bild.Presedintele rus Vladimir Putin "nu vrea nimic mai putin decat sa ocupe Marea Azov. Singurul limbaj pe care il intelege este unitatea lumii occidentale", a adaugat Porosenko."Nu putem accepta aceasta politica agresiva a Rusiei. A fost mai intai Crimeea, apoi estul Ucrainei, el (Vladimir Putin) vrea acum Marea Azov", a subliniat el."Putin vrea intoarcerea vechiului imperiu rus. Crimeea, Donbass,(Ucraina) ", a mai acuzat Petro Porosenko."Ca un imparat rus, asa cum se vede, imperiul sau nu poate functiona fara Ucraina. Ne considera o colonie", a adaugat presedintele ucrainean.Vladimir Putin a repetat, miercuri, ca fortele ruse si-au facut "datoria", retinand cu forta duminica trei nave ucrainene in largul Crimeii."Nu credeti minciunile spuse de Putin", a replicat Porosenko."Germania trebuie, de asemenea, sa se intrebe: ce va face apoi Putin daca nu il oprim?", a mai spus presedintele ucrainean, in contextul in care premierul ucrainean Volodymyr Groysman este asteptat la Berlin.Incidentul intre Rusia si Ucraina s-a produs nu departe de peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Rusia in 2014. Garda de coasta rusa a tras asupra a trei nave ale Fortelor Navale ucrainene, provocand ranirea unor marinari.Este prima confruntare militara directa intre Moscova si Kiev de la anexarea Crimeii si inceputul, tot in 2014, a unui conflict armat in estul Ucrainei intre fortele ucrainene si separatistii prorusi care s-a soldat de atunci cu peste 10.000 de morti.In final, Petro Porosenko a lansat un apel la cancelarul german Angela Merkel. "In 2015, ea deja ne-a salvat tara prin negocierile de la Minsk (pentru gasirea unei solutii in estul Ucrainei) si speram ca ne va sustine inca o data la fel de puternic, impreuna cu ceilalti aliati ai nostri", a afirmat el.