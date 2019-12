O echipa de traditie din Romania a ramas fara antrenor

Ziare.

Pana la sfarsitul acestei saptamani, presedintele clubului prahovean, Marius Stan, a primit sarcina sa numeasca un inlocuitor."In cursul acestei dimineti a avut loc o intalnire administrativa de analiza tehnica a parcursului echipei de seniori in prima jumatate a campionatului Ligii a 2-a sezon 2019-2020, sedinta la care au participat reprezentanti ai Partenerului Finantator Veolia, Presedintele Clubului, dl Marius Stan, precum si antrenorul echipei de seniori, dl Flavius Stoican.Odata cu prezentarea raportului tehnic, dl Flavius Stoican a solicitat conducerii Clubului si Partenerului Finantator Veolia incetarea, pe cale amiabila, a raporturilor contractuale, fara alte obligatii financiare. Pe deplin constient de parcursul oscilant al echipei si totodata increzator asupra indeplinirii obiectivului declarat, de promovare in primul esalon, dl Flavius Stoican a inteles necesitatea unei schimbari la nivelul colectivului tehnic, decizia domniei sale sperand sa aduca un suflu nou echipei.Presedintele Clubului, dl Marius Stan a fost mandatat ca pana la sedinta A.G.A. din data de 14 decembrie 2019, sa identifice si sa propuna un nou antrenor principal, precum si o strategie care sa asigure atingerea obiectivului propus.FC PETROLUL PLOIESTI ii multumeste dlui Flavius Stoican pentru intreaga activitate depusa si ii ureaza mult succes in proiectele sale profesionale de viitor", se arata intr- un comunicat al clubului Petrolul ocupa locul 8 in clasamentul Ligii a II-a, dupa 21 de etape disputate in acest sezon.Flavius Stoican o antrena pe Petrolul Ploiesti din vara acestui an.