Petrolul Ploiesti castiga un meci dramatic la UTA, cu 6 goluri marcate si inca spera la barajul pentru Liga I (Video)

A fost 4-2 pentru prahoveni, dupa ce echipa lui Gigi Multescu a intors rezultatul, avand in vedere ca UTA avea 2-0 in minutul 43.Petrolul mai are acum 2 puncte de recuperat in spatele Universitatii Cluj, inainte de ultima etapa a Ligii 2. In ultima runda, ardelenii joaca impotriva celor de la Pandurii, iar Petrolul pe teren propriu cu Academica Clinceni.Daca s-ar ajunge la egalitate de puncte, Petrolul ar avea castig de cauza, datorita rezultatelor directe.Oroian si Seroni au punctat golurile aradenilor in minutele 31 si 43, iar pentru Petrolul au punctat Arnautu o dubla, Marinescu si Rusu.Echipele de start:Se cunosc deja primele promovate matematic in Liga 1, e vorba de Chindia si Academica Clinceni, in timp ce locul 3 va da baraj cu locul 12 din Liga 1, ocupat in acest moment de Dunarea Calarasi.Cele 6 goluri ale meciului de mai sus le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link