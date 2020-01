Presedintele unui club de traditie din Romania va fi demis pentru ca vrea sa devina primar

Ziare.

Conducerea clubului Petrolul a transmis ca a ramas stupefiata de anuntul lui Stan, iar acesta va fi demis in urmatoarea sedinta a Consiului de Administratie."Veolia Romania solicita demiterea domnului Marius Stan din functia de presedinte al clubului FC Petrolul Ploiesti dupa aflarea din surse media a informatiei ca acesta si-a lansat candidatura pentru obtinerea unui al doilea mandat de primar al orasului Galati.Aceasta situatie este in conflict direct cu valorile si misiunea Veolia, care este apolitica, si incalca fragrant termenii parteneriatului incheiat in vara 2017.Prin parteneriatul cu Veolia, FC Petrolul Ploiesti si-a propus recladirea unui club puternic, care sa reprezinte cu cinste comunitatea locala si sa ajunga cat mai repede acolo unde ii este locul: in prim-planul fotbalului romanesc, pe baza unei cresteri sanatoase si a unui mod de lucru profesionist, fair-play si apolitic.Onestitatea, responsabilitatea, solidaritatea, respectul, formeaza baza performantei pe care o asteptam si o sustinem din partea unui Presedinte si a clubului pe care il reprezinta.De aceea, Partenerul finantator a solicitat in regim de urgenta intrunirea AGA a FC Petrolul Ploiesti pentru revocarea domnului Marius Stan din functia de presedinte al clubului si stabilirea masurilor necesare pentru urmatoarea perioada. In caz contrar, Veolia Romania se va retrage din parteneriat.Partenerul Finantator continua astfel misiunea adoptata, de a consolida increderea in bunele practici, in etica si corectitudine pentru FC Petrolul Ploiesti", a transmis Veolia, principalul finantator al Petrolului, intr-un comunicat de presa.Marius Stan a venit in vara anului trecut la Petrolul, dar echipa are un parcurs dezamagitor in Liga 2.El a mai fost primarul Galatiului intre 2012 si 2016.C.S.