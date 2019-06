Scandal urias la Petrolul: Sponsorul principal si-a anuntat plecarea dupa ce fanii au intrerupt conferinta de presa!

Ziare.

Joi, mai multi suporteri au intrerupt conferinta de presa in care Marius Stan era prezentat oficial ca presedinte al clubului, iar principalul sponsor a anuntat ca opreste finantarea din cauza acestui gest.Prezentarea lui Stan a inceput intr-o nota obisnuita, finantatorul Madalin Mihailovici, CEO-ul companiei Veolia, cea care a fost alaturi de Petrolul de la reinfiintarea clubului dupa faliment, anuntand si ca echipa isi propune din nou promovarea in prima liga.La un moment dat, mai multi suporteri au patruns in sala de conferinte si, pe un ton ridicat, au reprosat in termeni duri rezultatele din sezonul recent incheiat.Reactia lui Mihailovici a fost una dura, acesta ridicandu-se de la masa si plecand, nu inainte de a anunta ca echipa a ramas fara finantare."Vreti sa plec? Multumim frumos, din acest moment Petrolul a ramas fara finantare!", a spus acesta.Marius Stan a ramas singur in fata suporterilor, a discutat cateva minute cu acestia, dupa care a plecat si el.Fanii au ocupat apoi pozitiile si au sustinut o conferinta de presa ad-hoc, acuzand conducerea clubului de lipsa de transparenta si de amatorism in unele decizii.M.D.