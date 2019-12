UTA castiga clar derbiul cu Petrolul

Ziare.

Golurile liderului din esalonul secund au fost reusite de Buhacianu (minutul 69), Rus (82) si Buhacianu (90+1). Arnautu, de la oaspeti, a fost eliminat in ultimul minut al primei reprize.UTA are un avans de 4 puncte fata de a doua clasata, CS Mioveni, in timp ce a treia clasata, FC Rapid , este la 6 puncte.Rezultate:AFC UTA Arad - FC Petrolul Ploiesti 3-0FC Metaloglobus Bucuresti - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0SCM Gloria Buzau - AFC Ripensia Timisoara 3-3CSM Resita - CS Mioveni 0-1AFC Dunarea Calarasi - Farul Constanta 1-1ASU Politehnica Timisoara - CS Pandurii Lignitul Targu Jiu 1-0CS Concordia Chiajna - Fotbal Club Rapid 1-3FC Arges - Sportul Snagov 3-0Duminica se mai joaca meciul ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu - AS FC Universitatea Cluj.UTA Arad are 41 de puncte dupa 20 de jocuri si este urmata de CS Mioveni, 37 p (20 j), Rapid Bucuresti, 35 p (20 j), FC Arges, 33 p (20 j), Turris-Oltul Turnu Magurele, 32 p (19 j), ASU Poli, 31 p (20 j), Metaloglobus, 31 p (20 j), Petrolul Ploiesti, 31 p (20 j).