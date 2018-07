Gabriel Vlase, viitor sef al SIE, depune joi juramantul la Cotroceni

Dragnea spera ca e de buna-credinta

Presedintele a anuntat ca joi, la ora 13:00, va avea loc la Palatul Cotroceni ceremonia de depunere a juramantului. Evenimentul nu va fi cu singurata de lunga durata, avand in vedere ca, jumatate de ora mai tarziu, pe agenda lui Iohannis figureaza o intalnire cu ministrul de Externe leton, Edgars Rinkēvics.Votul de miercuri a fost secret, cu bile. 341 de parlamentari au votat pentru si doar 31 impotriva inscaunarii lui Vlase la SIE.Nominalizarea lui Vlase la sefia SIE a fost facuta de presedintele Klaus Iohannis si asa se explica larga sustinere de care s-a bucurat, pentru ca liberalii au anuntat ca il vor vota alaturi de majoritatea parlamentara.Inca de marti presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a precizat ca Vlase are sustinerea PSD-ALDE.La randul sau, presedintele PSD, Liviu Dragnea a spus: "Domnul Vlase are sustinere universala". Miercuri, insa, cu putin inainte de anuntul rezultatului votului, Dragnea a spus ca spera ca Vlase sa fie "de buna-credinta", aratand, astfel, ca nu are incredere 100% in el.Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, se arata insa foarte incantat de numirea lui Vlase, aratand ca nu poate nimeni spune ca "e omul statului paralel, cand el a fost varf de lance in Parlament", facand referire la faptul ca Vlase a condus sedintele din Parlament atat la Legile Justitiei, cat si la Codurile Penale.Deputatul PSD, Gabriel Vlase, a primit, luni, aviz favorabil pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe, in Comisia de Control SIE.Klaus Iohannis a transmis, pe 14 iunie, o scrisoare presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, in care propune numirea in functia de director al Serviciului de Informatii Externe a lui Petru-Gabriel Vlase.