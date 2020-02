Danca: Cand premierul va decide, OUG privind anticipatele va fi trimisa spre publicare la Monitorul Oficial

Ziare.

com

Danca a fost intrebat joi, la finalul sedintei de guvern, care este situatia ordonantei privind alegerile anticipate, care nu a fost publicata in Monitorul Oficial.", a spus secretarul general al Guvernului.Intrebat de ce nu apare in Monitorul Oficial aceasta ordonanta, Ionel Danca a spus: "Ordonantele de urgenta, actele normative adoptate de Guvern, exista atata timp cat ele sunt publicate in Monitorul Oficial. Nu sunt publicate in Monitorul Oficial, nu exista. (...) Urgenta ramane si poate fi reglementata prin ordonanta de urgenta sau prin alta procedura parlamentara de urgenta".Danca a mai fost intrebat si daca aceasta ordonanta de urgenta are avizul Consiliului Economic si Social, spunand ca indeplineste toate conditiile legale pentru a fi trimisa la publicare.