Florin Roman: Planul nostru pentru anticipate exclude varianta ca Orban sa demisioneze

"Premierul nu are de ce sa demisioneze. Planul nostru exclude aceasta varianta", a spus Roman, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat daca o demisie a lui Ludovic Orban din functia de premier ar putea deschide calea pentru anticipate.Roman a subliniat ca alegerile anticipate reprezinta o promisiune a PNL care va fi indeplinita."Tot ce a promis in campania electorala PNL va livra ca si promisiune indeplinita, fie ca vorbim de pensii speciale, alegerea primarilor in doua tururi, fie ca vorbim de desfiintarea Sectiei speciale. (...) Rugamintea este sa mai aveti rabdare cateva zile si tot ceea ce am promis va fi livrat. Exista si procedura constitutionala a angajarii, exista si procedura ordonantelor de urgenta. Sunt lucruri pe care PSD nu le va inghiti", a spus Roman.El a fost intrebat daca aceste promisiuni vor fi subiectul unei angajari a raspunderii sau unei ordonante de urgenta."Nu vom devoala public acest lucru. A fost o discutie pe care am avut-o astazi in cadrul Biroului Executiv, presedintele partidului a fost mandatat impreuna cu Raluca Turcan si cu subsemnatul, in calitate de lider de grup, (...) a fost discutia pe anticipate. Practic, organizarea sesiunii extraordinare se leaga cu acest pas", a afirmat Roman.El a mai indicat ca cel mai devreme alegerile locale vor avea loc pe 24 mai, iar cel mai tarziu pe 14 iulie."In cateva zile vom face si public acest calendar, pentru ca noi ne dorim alegeri anticipate pentru alegeri generale", a mai spus Florin Roman.