Orban: Da, PNL il va sustine pe Iohannis pentru un nou mandat

"PNL nu va sustine candidatul altui partid. Il sustinem pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat", a declarat Orban, intr-o emisiune la postul de televiziune Digi24.Ludovic Orban a anuntat si ca PNL a facut propriile masuratori."Noi nu putem sa impunem altor formatiuni poilitice sustinerea unui candidat. In ceea ce ne priveste pe noi, lucrurile sunt foarte clare, il sustinem pe Klaus Iohannis", a raspuns Orban, intrebat daca ar fi optim ca dreapta sa aiba un candidat comun.De altfel, pana in acest moment, presedintele Klaus Iohannis este singurul care si-a anuntat, ferm, candidatura, iar un sondaj IMAS il coteaza cu cele mai mari sanse.Daca saptamana viitoare ar avea loc alegeri prezidentiale, romanii l-ar vota tot pe presedintele Klaus Iohannis, releva cercetarea, realizata la comanda Europa FM.Potrivit rezultatelor sondajului , presedintele Klaus Iohannis ar obtine votul a 34,9% dintre respondenti. Pe locul doi se claseaza liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu cu 12,9%, iar pe pozitia a treia se situeaza fostul premier si liderul PRO Romania Victor Ponta - 12,7%.Dintre social-democrati, romanii ar vota-o in principal pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.Intrebati cine ar trebui sa fie candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei din partea PSD, romanii au ales astfel:Gabriela Firea - 42%,Liviu Dragnea - 23%,Ion Aurel Pop - 4%.25% dintre romani au selectat si raspunsul "altcineva".