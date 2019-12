Orban spune ca ii primeste in PNL pe demisionarii de la Pro Romania: Au fost decisivi in investirea Guvernului pe care il conduc

Ziare.

"Parlamentarii demisionari din Pro Romania au fost decisivi in investirea Guvernului pe care il conduc. Ei sunt mai de dreapta, daca va uitati, Daniel Constantin, Sorin Campeanu sunt din zona de centru dreapta si ei au facut initial Pro Romania si apoi a venit Ponta si le-a confiscat partidul", a afirmat Ludovic Orban, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Timisoara.El a adaugat ca acestia ar putea fi primiti in PNL."Daca vor vrea, vor fi primiti in PNL. Important este sa intarim sprijinul parlamentar", a declarat premierul Orban. Daniel Constantin, Sorin Campeanu si alti 14 membri fondatori, parlamentari, coordonatori de filiala demisioneaza din Pro Romania , invocand tendinta de schimbare a idealurilor si doctrinei partidului.In replica, liderul Pro Romania Victor Ponta a transmis ca le respecta decizia de a se alatura PNL si spera sa influenteze in bine actul de guvernare.