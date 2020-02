PNL nu va face nicio propunere de premier. Il lasa pe Iohannis sa decida

Ziare.

"Delegatia cu care vom merge la consultari este formata din Ludovic Orban, Rares Bogdan, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu si Robert Sighiartau.Mandatul delegatiei este foarte simplu. Delegatia are mandat deplin de a purta discutii cu presedintele si va sustine decizia care va rezulta in urma consultarilor dintre PNL si presedinte si in urma consultarilor dintre presedinte si celelalte partide", a spus Ludovic Orban.Intrebat daca nu ii va propune presedintelui Klaus Iohannis niciun nume de premier, liderul PNL a replicat: "V-am prezentat mandatul, trageti ce concluzii vreti. Avem incredere in presedinte si PNL va sustine propunerea formulata de presedinte".In ceea ce priveste numele vehiculate in presa, pe surse, cum ar fi Nicolae Ciuca sau Raluca Turcan, Orban a fost vag: "Am vazut atatea nume de posibili premieri... Asteptati decizia presedintelui".Totodata, Ludovic Orban a explicat ca si-a depus mandatul pentru ca a expirat perioada de investire."Am depus mandatul, ca urmare a nefinalizarii procedurii de investire. M-am prezentat pe 10 februarie cu lista de ministri, cu programul de guvernare, toti ministrii au trecut prin furca caudina a parlamentarilor, pe parcursul unor audieri maraton. Nu s-a reusit procedura finalizarii investirii in termen de 15 zile, in urma boicotului PSD, parlamentarii au chiulit de la sedinta. Am depus mandatul pentru reluarea procedurii", a precizat Orban.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti seara, ca Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat si el a acceptat aceasta depunere de mandat. Astfel, seful statului a chemat, miercuri, la consultari partidele parlamentare, urmand ca, apoi, sa faca o noua desemnare.Iohannis spune ca nu are ce sa-i reproseze, ba chiar are motive de lauda, insa aceasta a fost varianta pe care Ludovic Orban, inca premier interimar, a ales-o pentru a debloca criza politica.Asadar, miercuri de la ora 16:00, seful statului se consulta cu Partidul National Liberal, condus de Ludovic Orban, apoi de la ora 16:30 este programata intrevederea cu cei de la PSD. La ora 17:00, este programata intalnirea cu delegatia USR.De la 17:30, incep consultarile cu UDMR, iar de la 18:00 cele cu PMP. ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, este programat de la 18:30, iar grupul parlamentar Pro Europa incepe consultarile cu presedintele la ora 19:00. De la 19:30, presedintele se va consulta cu grupul parlamentar al minoritatilor nationale.Dupa cum a anuntat marti seara, seful statului va sustine dupa consultari o declaratie de presa, de la ora 20:00, cand ar trebui sa anunte noua propunere de premier.