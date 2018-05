PNL sesizeaza CCR cu privire la legea manualului unic: Revenim in perioada comunista

Ziare.

"Am luat decizia si am adaptat echipa de juristi de la Senat, doamna Alina Gorghiu, doamna Iulia Scantei si domnul Daniel Fenechiu, sa elaboreze sesizarea la CCR impotriva legii manualului unic, care a fost adoptata de Senat.Suntem categoric impotriva monopolului de stat pe care vrea sa il introduca Dragnea si cu acolitii sai in ceea ce priveste elaborarea manualelor scolare care poate readuce Romania cu 30 de ani inainte si noi nu suntem de acord sa permitem sa revenim in perioada comunista in care manualele erau facute, nu pentru a deschide mintea copiilor, ci pentru a face o manipulare a copiilor prin intermediul unei propagande insidioase pe care noi nu o putem accepta intr-o societate democratica", a spus Ludovic Orban, marti, la finalul sedintei Biroului Executiv.Plenul Senatului a adoptat pe 22 mai, in calitate de for decizional, legea manualelor scolare. Proiectul de lege prevede faptul ca manualul scolar este un bun de interes public."Manualul scolar este principalul instrument de lucru al elevului si reflecta lectura personalizata a programei scolare aferente disciplinelor/modulelor de pregatire din curriculumul national, realizata de autori/echipele de autori, potrivit diverselor contexte de invatare si grupuri-tinta.Manualul scolar de baza este bun de interes public si reprezinta manualul scolar realizat in conformitate cu programele scolare in vigoare pentru disciplinele/modulele de pregatire aferente trunchiului comun, din invatamantul preuniversitar de stat obligatoriu", se arata in textul de lege.