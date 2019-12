Un candidat PNL la Primaria Sectorului3 vorbeste despre coruptia din administratia Negoita. Ce sanse sunt sa avem un candidat unic al Opozitiei? Interviu

Ati scris pe pagina dvs de Internet ca sunteti de 16 ani in Partidul National Liberal, dar nu ati detinut pana acum nicio functie publica. Puteti sa ne spuneti de ce? Si de ce ati intrat totusi in politica, obiectivele dvs?

Privind in urma, care sunt, in opinia dvs, cauzele care au facut ca PSD sa castige in 2016 si Primaria Capitalei, si toate primariile de sector?

Sustineti ideea unui candidat unic al partidelor anti-PSD la Primaria Capitalei si la primariile de sector? Daca da, cum ar trebui desemnati acesti candidati astfel incat bucurestenii sa aiba cei mai buni primari incepand din 2020?

Va doriti sa fiti candidatul PNL la primaria Sectorului 3. Spuneti-ne trei motive pentru care Robert Negoita nu ar mai trebui sa fie primar si care sunt cele mai mari probleme din sector (top 5)? Care sunt solutiile dvs pentru aceste probleme?

5 probleme

Numitorul comun al acestor probleme: coruptia

Cum va explicati ca atat Gabriela Firea, cat si Robert Negoita (dar si alti primari de sector) sunt si acum foarte bine cotati in sondaje? A stiut PSD sa comunice mai bine? Nu a fost Opozitia capabila sa-i convinga pe bucuresteni ca orasul nu e bine administrat (sau, mai rau, ca se comit chiar si unele ilegalitati)?

Sunt bucuresteni care spun: "Primarul X e cel mult prost, ca daca ar fi si hot, Opozitia l-ar da in vileag, l-ar reclama la DNA". Insa, in unele sectoare se vorbeste frecvent despre blatul intre PSD si PNL, in special la nivelul consilierilor, dar nu numai. Cum comentati speculatiile? Schimbarea garniturii de la nivelul conducerii PNL Bucuresti, inclusiv a filialelor de sectoare, are vreo legatura?

Cum au reusit primarii liberali din Alianta Vestului (Cluj, Oradea, Arad si Timisoara) sa dezvolte atat de frumos orasele pe care le administreaza? Ce au in comun, care e secretul lor?

Intr-un interviu acordat, director executiv al Institutului de Studii Populare, spune ca Robert Negoita (PSD), actualul edil al Sectorului 3, nu ar trebui sa mai fie primar pentru ca "sfideaza legea, logica economica si bunul simt al cetatenilor" si, mai mult, "isi dedica toata energia pentru a-si multumi prietenii, majoritatea pesedisti, dar nu numai, pe care ii alimenteaza cu contracte din bani publici".In aceste conditii, Violeta Vijulie propune o procedura prin care sa fie desemnat candidatul unic al partidelor care se opun PSD, la alegerile locale de anul viitor.Pana in 2011, desi cu carnet de partid, am lucrat in privat, in agentii de publicitate locale sau multinationale, apoi mi-am facut propria agentie de comunicare. Am facut proiecte frumoase si ample, cu sute de oameni implicati in toata tara. Am multumit clienti exigenti, in medii profesioniste, de unde am deprins rigoarea lucrului bine facut dar si importanta creativitatii.Din 2011 sunt implicata zilnic in activitati politice, am participat in toate campaniile electorale. Dar am continuat sa activez si in privat. In politica mi-am ajutat colegii si am creat structuri. Am infiintat T-comunica, un departament care lucra la fel de profesionist cum lucram eu in mediul privat, cu deosebirea ca toti membrii echipei erau voluntari. A fost cel mai longeviv dar si cel mai extins departament al partidului. Ajunsesem sa avem filiale in toata tara si aprox. 500 de membri. Aceasta echipa a fost primul departament on-line al PNL. Pentru aceasta activitate, nu am cerut nimic de la partid. Nu am spus: eu fac asta si voi imi dati ceva in schimb. Am facut-o pentru ca eu cred in Partidul National Liberal.Nu mi-am dorit neaparat o functie publica pentru ca activitatea din mediul privat imi dadea mari satisfactii. Acum am decis sa candidez pentru functia de primar al Sectorului 3.Sloganul in care eu cred este: "Sectorul 3 merita mai mult", iar cuvintele mele cheie sunt: transparenta, digitalizare, bani europeni, comunitate, spatiu verde, educatie inteligenta.PSD este o caracatita care se hraneste cu resursele statului si ale poporului roman din 90 incoace. Chiar daca nu era la guverare, PSD continua sa fie un partid al baronilor locali care au ca unic interes utilizarea resurselor statului in interes propriu. Ei au dezvoltat o masinarie de manipulare extraordinara.Printre cele mai eficiente instrumente de inselare a electoratului au fost asa numitele pomeni electorale, o publicitate foarte agresiva, dar si programul de guvernare fantasmagoric al PSD care a reusit sa insele vigilenta multor cetateni. Aceste lucruri, cumulate cu nehotararea partidelor anti-PSD de a sustine candidati comuni, au facut ca Bucurestiul sa cada in mana unor grupuri de interese al caror exponent vizibil este Gabriela Firea.Cea mai potrivita formula este cea a alegerilor in doua tururi de scrutin. Astfel, partidele de opozitie pot avea fiecare candidat propriu in primul tur de scrutin, iar electoratul va decide candidatul comun in turul final. Din pacate, este destul de complicat sa ajungem la alegeri locale in doua tururi de scutin. Zilele acestea, PSD a refuzat sa puna pe ordinea de zi a Parlamentului proiectul PNL pentru alegerea primarilor in doua tururi. Daca acest lucru nu se intampla, vom gasi o formula prin care Opozitia sa se uneasca macar in acele localitati in care PSD are candidat puternic si nu poate fi invins de un singur partid.Eu as alege asa:Motivul esential pentru care Robert Negoita n-ar mai fi trebuit sa fie primar inca din 2016 si n-ar trebui sa mai fie nici din 2020: el nu munceste pentru oameni, ci isi dedica toata energia pentru a-si multumi prietenii, majoritatea pesedisti, dar nu numai, pe care ii alimenteaza cu contracte din bani publici. De aici decurg toate celelalte motive pentru care Negoita nu ar mai trebui sa fie primar.Negoita sfideaza legea, logica economica si bunul simt al cetatenilor. Se investesc bani in borduri si in trotuare duble, distrugand spatiul verde si sufocand arborii, dar nu avem un spital modern in Sectorul 3. Se renunta la contractul cu firme de salubritate specializate, dar primaria nu are capacitatea de a ridica la timp gunoiul menajer si nici de a sorta si recicla deseurile si. Se scot la licitatie spatiile de parcare existente, dar nu se construiesc parcari. Singura investitie considerabila in parcari este pe B-dul Decebal facuta de Algorithm Rezidential, o companie a primariei, infiintata de Negoita si condusa de apropiatii sai, fara experienta necesara unui astfel de proiect de infrastructura.Gabriela Firea, prietena de familie a lui Robert Negoita, si ea cu datorii la prieteni, construieste acum in Bucuresti o parcare in zona Pantelimon pentru care plateste 68.821 ron sau 14.300 euro / loc la parcarea supraterana de la intersectia Pantelimon-Vergului si 77.319 ron sau 16.100 euro / loc la parcarea subterana langa Scoala 46, potrivit lui Marius Coaje, consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructura. Asadar, prietenii lui Robert Negoita sunt de doua ori mai pretentiosi decat cei ai Gabrielei Firea.: lipsa parcarilor, lipsa spatiilor verzi si distrugerea parcurilor existente, mizeria si lipsa colectarii selective, lipsa unui spital modern, calitatea slaba a lucrarilor de anvelopare a blocurilor si dezastrul care ramane in urma santierelor: mizerie, mobilier urban degradat, spatii verzi distruse.. De aceea, numitorul comun al tuturor rezolvarilor este transparenta si deschiderea primariei catre oameni. Eu am de gand sa licitez lucrarile de amenajare, infrastructura si alte achizitii pe piata libera. In acest fel vor fi multumite toate firmele competitive pentru ca piata amenajarilor urbane este inca la inceput, nu este o piata saturata si e loc pentru toata lumea, iar locuitorii vor avea lucrari de calitate.Eu vin cu un proiect de regenerare urbana in zona fostei uzine 23 August, care sa includa un parc tehnologic si spatii pentru activitati culturale si recreative. Un spatiu insalubru, sursa de degradare urbana s-ar transforma intr-un pol de atractie cu poluare 0. Sectorul ar incasa taxe si impozite de la investitori. Multi dintre locuitori si-ar gasi aici loc de munca si n-ar mai fi nevoiti sa traverseze orasul pana in Pipera. Mandria locala, aspect deloc de neglijat intr-o comunitate, ar fi intr-adevar un sentiment remarcabil pentru cetatenii Sectorului 3. In al doilea rand, sau poate in primul, pentru ca este proiectul meu de suflet, esteAs face parcari inteligente, subterane si supraterane. Se pot face parcari supraetajate pentru 12 masini utilizand doar spatiul pentru 2 locuri de parcare la costuri foarte reduse. Pentru incurajarea spiritului de comunitate dar si pentru a oferi aer curat si spatiu de recreere cetatenilor, as pune la dispozitia asociatiilor de proprietari granturi pentru proiecte de amenajare a spatiilor dintre blocuri.Eu as face curatenie in Sectorul 3 si la propriu si la figurat. La propriu, printr-o licitatie internationala in urma careia sa fie ales cel mai potrivit operator care sa se ocupe de curatenie. Gunoiul trebuie gandit ca o resursa, nu ca un reziduu. Gunoiul poate fi o sursa de profit pentru cetateni, iar gestionarea lui corecta poate ajuta la crearea unui oras verde. As imbunatati sistemul de asistenta sociala din Sector prin crearea unui azil de batrani - absolut necesar, din discutiile cu cetatenii - si a unui serviciu de asistenta la domiciliu a persoanelor vulnerabile. As realiza imediat un program gratuit de prindere si sterilizare a cainilor si pisicilor fara stapan, as construi cel putin un adapost pentru acestia, ca sa poata trai in conditii decente si un sistem prin care sa incurajez adoptarea lor cat mai rapida de catre locuitori. Adapostul ASPA din Sectorul 3 (tine de Primaria Capitalei), arata ca un lagar pentru aceste suflete nevinovate care sufera din pricina ca oamenii sunt incapabili sa le trateze cu dragoste si respect.. La fel a aruncat banii si doamna Firea pe biciclete, vacante in Grecia si petreceri pentru votantii lor.Atat Robert Negoita, cat si Gabriela Firea, au achizitionat spatii largi in presa, din bugetele locale, adica din banii cetatenilor, pentru a-si promova "realizarile". PSD nu a stiut sa comunice mai bine, ci sa minta.Eu n-am auzit asa ceva. Eu am auzit altceva: "a furat, dar a si facut ceva", ceea ce este foarte grav. Este un mod de banalizare a raului care nu face decat sa ne adanceasca in starea de nemultumire. Impotriva acestei mentalitati lupt de cand am intrat in politica si voi lupta mereu. Eu n-am niciun blat cu nimeni. M-am ferit de contracte cu statul si de orice pozitie incerta care ar putea sa-mi umbreasca parcursul politic.Nu comentez speculatiile. Ce pot sa va spun este ca PNL Bucuresti si toate filialele PNL de Sector sunt conduse de echipe noi de cateva luni incoace. Avem o abordare mai apropiata de oameni, cu mai multa grija pentru nevoile lor, dar si mai bine structurata din punct de vedere al activitatilor pe care le desfasuram in CGMB si in Consiliile de Sector.Mai sus v-am dezvaluit cateva din secretele lor pentru ca acestea se regasesc si in abordarea mea. In calitate de director executiv al Institutului de Studii Populare, fundatia oficiala a PNL, organizez Conferinte dedicate administratiei locale centrate pe nevoia de a crea infrastructura si de a genera solutii de smart city. Noi nu stam doar in sala, ci mergem pe teren, iar primarii si presedintii nostri de Consiliu Judetean care au facut performanta ne arata la fata locului investitiile realizate sau in curs.Am fost la, la primarul Ilie Bolojan, la, la Adrian Vestea care a fost primar la Rasnov si a facut dintr-un mic orasel prafuit o veritabila statiune montana, iar acum este presedintele Consiliului Judetea Brasov si a reusit deja ce nu a reusit nimeni in 30 de ani: sa construiasca un nou aeroport in Romania, la, la primarul Mircea Hava care are cele mai multe solutii de Smart City implementate - peste 100, la, primarul extraordinar al orasului regal Sinaia. La primarulmergem la inceputul anului viitor, insa el ne-a onorat deja cu prezenta prin intermediul tehnologiei intrand in direct cu noi pe skype.Gheorghe Falca, fostul primar ala fost si el la conferintele ISP.In incheiere, am sa va spun o lectie, pe care ne-a oferit-o cu drag primarul Ilie Bolojan., care au inmultit cu 3 fondurile de care dispune municipalitatea.