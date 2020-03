Cei doi consilieri PNL Sector 1 care au votat bugetul lui Tudorache au fost exclusi din partid

Ziare.

Propunerea sanctionarii celor doi consilieri locali a fost votata de BPS in unanimitate, dupa sedinta de Consiliu Local al Sectorului 1 in care s-a aprobat proiectul de buget propus de administratia PSD dupa aceleasi criterii consacrate: incompetenta, impostura, bataie de joc la adresa bucurestenilor, se arata intr-un comunicat remis joiFormatiunea precizeaza ca Biroul Politic al PNL Sector 1 a stabilit anterior sedintei de Consiliu Local o pozitie clara privind proiectul de buget: s-a votat in unanimitate parasirea salii de catre consilierii locali PNL, tocmai pentru a nu fi partasi la un buget care da liber la risipirea banilor cetatenilor sectorului 1."Ne-a fost clar inca de la inceput ca proiectul de buget este un jaf cu premeditare pus la cale de PSD si primarul lor din Sectorul 1. Din acest motiv, biroul politic a decis, in unanimitate, ca linie de actiune, parasirea salii de catre consilierii locali PNL, in semn de protest fata de modul in care PSD administreaza comunitatea noastra.Era firesc ca cei doi colegi care au decis sa ramana in sala sa fie sanctionati drastic si biroul politic a votat in consecinta. Suntem in slujba cetatenilor si atat, iar cei care nu inteleg aceasta misiune suporta consecintele", a declarat Sebastian Burduja, presedinte PNL Sector 1, citat in comunicat.A.G.