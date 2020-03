PNL isi stabileste azi candidatii la alegerile locale

Ziare.

Potrivit unei informari de presa, BPN al PNL incepe la 11:00, iar la sedinta sunt invitati sa participe candidatii liberali la functiile de presedinti de consilii judetene si de primari ai municipiilor resedinta de judet.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat la inceputul saptamanii trecute ca a fost convocat BPN pentru luni, tema principala fiind aceea de a decide candidatii la alegerile locale."Am convocat Biroul Politic National pentru a decide candidatii in toate judetele si in municipiul Bucuresti", a spus Orban.Intrebat care sunt ratiunile pentru care PNL va sustine candidaturile lui Nicolae Robu, la Primaria Timisoara, si Thuma Hubert, la presedintia CJ Ilfov, el a raspuns: "Orice explicatii legate de candidati va voi sta la dispozitie dupa ce se iau deciziile in Biroul Politic National. Pana atunci, este vorba de niste propuneri care sunt formulate de filialele judetene".Sambata, Biroul Permanent Judetean al PNL Iasi a aprobat candidatura lui Mihai Chirica la functia de primar in Iasi, precum si candidatura ministrului interimar al Mediului, Costel Alexe, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean.