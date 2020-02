Sondajul pentru desemnarea candidatului PNL la Primaria Capitalei se va incheia saptamana viitoare

Ziare.

com

"Am incredere in PNL Bucuresti si stiu ca putem sa facem din aceasta organizatie o echipa puternica, formata din oameni competenti. Sunt pregatita sa imi asum sprijin pentru un candidat din partea Partidului National Liberal pentru Primaria Bucuresti, pentru ca stiu ce colegi am si stiu ce putem in acest moment. Cand spun ce putem vorbesc despre competenta, despre integritate, elemente pe care le-am asezat la locul potrivit in aceasta organizatie de cand am preluat conducerea in vara anului trecut.Cu privire la dialogul cu celelalte organizatii politice, va asigur ca acest dialog exista, datoria mea, ca partid, ca organizatie de Bucuresti, ca echipa serioasa, este sa gasesc in interiorul organizatiei noastre pe cel mai potrivit, care sa arate seriozitate, competenta si capacitate de a scoate Bucurestiul din starea de faliment. Nu am puterea sa anticipez in acest moment rezultatul sondajului de opinie, se desfasoara un sondaj de opinie in Bucuresti. Suntem mai multi colegi masurati si nu va fi doar acesta criteriul pe baza caruia se va lua o decizie.(...) Suntem cinci", a spus, la Realitatea Plus, Violeta Alexandru, care este si presedinte al PNL Bucuresti.Aceasta precizat ca analiza candidatilor se va termina saptamana viitoare, dar a evitat sa spuna cand va fi anuntat candidatul, subliniind doar ca sunt contracronometru"."Saptamana viitoare (se vor termina masuratorile n.r), ale noastre, ale PNL. N-as putea sa va spun (cand va fi desemnat candidatul n.r). Exista niste proceduri in cadrul PNL. Candidatul pentru Primaria Bucuresti, cea mai importanta candidatura in alegerile locale din partid se desemneaza pe baza unor proceduri ce implica conducerea partidului la cel mai inalt nivel. Exista foruri statutare in fata carora se prezinta propunerile, se sustin propunerile. Nu avem niciun interes sa amanam lucrurile.Cred ca suntem deja contracronometru. Bucurestenii trebuie sa stie care este candidatul PNL si sa vada ca exista dialog cu ceilalti parteneri, lucru de care va asigur cu toata sinceritatea.(...) Nu as sti sa va spun un termen. Va asigur ca nu amanam lucrurile. Avem respect pentru votantii nostri.(...) Este datoria noastra sa avem discutii intre partidele care compun Opozitia, dar inainte de orice datoria mea ca presedinte al organizatiei de Bucuresti este sa ma asigur ca aceasta organizatie propune bucurestenilor un candidat serios, care propunere poate sa fie o optiune la care ceilalti colegi sa vina in sprijin. Nu excludeti aceasta varianta. Strategia mea este sa aleg pe baza cercetarii sociologice si nu numai, impreuna cu echipa de conducere a Partidului National Liberal", a explicat ministrul.Ea a adaugat ca nu exclude varianta ca partenerii PNL sa sustina candidatul liberal, care va fi prezentat la masa discutiilor."Strategia mea este sa aleg un candidat serios, un candid capabil, un candidat integru, un candidat care demonstreaza rezultate si acela sa fie pe masa discutiilor cu ceilalti colegi. De ce excludeti varianta ca un candidat PNL sa fie bun? Si cred ca nici partenerii nostri nu exclud aceasta varianta. Datoria mea ca lider al PNL Bucuresti este sa identific in randul organizatiei un candidat bun si nu exclud varianta in care partenerii nostri sa fie dispusi sa sustina un asemenea candidat, al PNL", a spus Violeta Alexandru, intrebata daca ar fi dispusa, in cazul in care se va ramane pe varianta alegerii primarilor intr-un singur tur, sa sprijine un candidat la Capitala din partea altui partid din opozitie.In ceea ce priveste varianta unei aliante mai ample pentru Primaria Capitalei si primariile de sector, liderul PNL Bucuresti a reiterat ca datoria sa este sa desemneze candidatul partidului pentru Capitala si pentru sectoare dar ca, "in functie de diferenta de competenta, de statut in comunitate, de integritate", exista deschidere la dialog cu ceilalti colegi.