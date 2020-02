Consiliul National al PNL: PSD-ul trebuie facut praf. Adevaratele batalii acum vin (Video)

Raluca Turcan: Am atins o maturitate politica ce nu o mai are niciun partid

Masurile din sistemul de sanatate vor merge inainte

Florin Roman: PSD-ul nu trebuie doar infrant, PSD-ul trebuie facut praf

Rares Bogdan: Anul trecut a fost usor. Adevaratele batalii acum vin

Siegfried Muresan: PNL are azi mai multa influenta la nivel european decat a avut oricand un partid romanesc

Ziare.

com

La reuniunea Consiliului National vor participa circa 1.300 de membri PNL, parlamentari, primari si alesi locali.In deschiderea sedintei, vicepremierul Raluca Turcan a prezentat Raportul de activitate al Guvernului, vorbind despre realizarile liberalilor din ultimele luni. "Am atins o maturitate politica ce nu o mai are niciun partid", a spus Turcan."Ce moment frumos. Cat am asteptat aceasta clipa sa pot sa ma adresez dvs, dar si presedintelui Ludovic Orban, prim ministrul Romaniei. Am schimbat radical soarta Romaniei. Am inlaurat Guvernul PSD si am investit Guvernul Orban intr-un Parlament dominat de PSD. Am castigat alegerile prezidentiale. Am deschis portile catre un alt fel de politica in Romania. Va multumesc si felicitari", a spus Turcan."Am atins o maturitate politica ce nu o mai are niciun partid. Am invins un adversar periculos si am aratat ca avem forta sa ducem la capat un proiect. Nimic nu ar fi fost posibil fara parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis", a mai afirmat vicepremierul."Am luat o visterie praduita de PSD si nu ne-am plans", a mai afirmat Turcan."Am castigat increderea oamenilor sa reconstruim tara si nu avem voie sa dezamagim. Am avut multe dezastre de indreptat in fiecare domeniu de activitate. Raul a fost mai mare decat putem sa ni-l imaginam. (...) Am reusit sa inchidem bugetul pe anul 2019, sa acoperim plati restante de 10 miliarde de lei (...) bani care figurau pe hartie dar ramasesera neacoperiti in plata catre oamenii muncitori din tara. Erau bani blocati de PSD pentru a ascunde adevarata situatia a tarii", a mai explicat Turcan."Bugetul facut de PNL a fost un buget al adevarului. (...) Asteptam ca presiunea pe inflatie si pe buzunarul oamenilor sa scada. (...) Vom face tot ce ne sta in putinta sa gasim resurse financiare si pentru majorarea alocatiilor pentru copii", a completat vicepremierul.Turcan a prezentat si masurile luate de Guvernul Orban, precizand ca s-au alocat cu 60% mai multi bani pentru investitii decat a alocat guvernarea PSD.Vicepremierul a atins, in discursul sau, si situatia conflictuala creata in Sanatate de masurile luate de ministrul Sanatatii. Raluca Turcan a spus ca se va merge mai departe cu proiectul privind liberalizarea programelor nationale."Am deranjat multe interese in sistemul de sanatate. E greu sa pui pacientul in mijlocul finantarilor facute de-a lungul timpului in sistem. (...) Vom merge in continuare cu o finantare care sa urmeze pacientul, indiferent unde acesta isi doreste sa fie tratat", a afirmat Raluca Turcan.Aceasta a explicat ca, prin liberalizarea rezidentiatului, s-au creat 44 de centre noi, "astfel incat sa cream medici noi si sa-i mentinem in tara".Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanta de Urgenta care prevede modificarea Legii privind reforma in sanatate, in sensul in care programele nationale de sanatate - finantate de stat - vor putea fi derulate "unitar" de catre furnizori publici si privati.Tot la Consiliul National al PNL, liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a declarat ca trebuie continuata lupta cu PSD, care nu trebuie infrant, ci "facut praf". "Sa fim camarazi si sa aratam ca-i batem dimineata, la pranz si seara, de fiecare data cand suntem uniti", a spus Roman."Trebuie sa continuam lupta cu dusmanul cel mare. PSD-ul nu trebuie doar infrant, PSD-ul trebuie facut praf. Cu motiunea de cenzura m-am lamurit: scrisa pe genunchi de Vasile, vechiul portar de la sediul PSD, om de treaba, a invatat si el saracul ce a putut de la liderii PSD si a scris o motiune asa cum a invatat el. Cat e de serioasa, v-ati dat seama ascultandu-l pe liderul de grup de la PSD care a uitat cum se numeste motiunea", a declarat Florin Roman.Liderul deputatilor liberali a criticat motiunea depusa spus ca "nu poti la infinit sa stai si sa fii acuzat de hoti, de banditi care au confundat banul public cu buzunarul lor"."Cum sa o compari pe Violeta cu Budai? Ce sa ne spuna Budai: cum a dat noua legi prin care au introdus pensii speciale? Sa ne spuna cum nu au indexat conform legii pensiile oamenilor de rand timp de doi ani de zile? Sa ne spuna despre profesionalismul oamenilor din PSD, ca daca astazi esti sofer maine ajungi ministru? (...) Va fi o sesiune grea pentru ca, din pacate, cateodata, avem parteneri la guvernare, ziua sunt in guvern iar seara, cand ies la televizor, sunt in Opozitie, avem oameni noi cu naravuri vechi pentru care PNL-ul este principalul adversar politic, nu PSD", a mai declarat Florin Roman.Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a vorbit la Consiliul National al PNL despre activitatea europarlamentarilor partidului, referindu-se si la victoria Laurei Codruta Kovesi, care, spune el, nu ar fi putut sa aiba loc fara europarlamentarii liberali si fara sprijinul presedintelui Klaus Iohannis."Anul trecut a fost usor, adevaratele batalii si adevaratele victorii sunt absolut convins ca vor veni in acest an", a spus Bogdan duminica, in discursul tinut in fata participantilor la Consiliul National al PNL.Acesta a precizat ca isi doreste dublarea grupului parlamentar al PNL si ca acest lucru sa se intample in urma alegerilor parlamentare anticipate.Eurodeputatul a enumerat, printre realizarile grupului europarlamentarilor liberali romani, numirea Adinei Valean in functia de comisar european pentru Transporturi, dar si castigarea de catre Laura Codruta Kovesi a functiei de sef al Parchetului European."A urmat o chestiune care doar a fost intarita tot datorita europarlamentarilor romani, atat celor sase care au fost cat si celor care au venit. Este vorba de negocierea care a dus la castigarea pozitiei de procuror general european de catre Laura Codruta Kovesi, o victorie care nu ar fi putut sa aiba loc fara parlamentarii liberali din Parlamentul European si fara presedintele Romaniei de asemenea. Lucrurile trebuie spuse pentru a fi cat se poate de clare si cunoscute", a afirmat Rares Bogdan.Si europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a declarat, duminica, la Consiliul National al partidului, ca PNL are mai multa influenta la nivel european decat a avut orice alt partid pana acum, lucru extrem de important in contextul discutarii bugetului multianual. "Dragi primari, va fi mai simplu, mai rapid si mai ieftin sa atrageti fonduri europene, de la 1 ianuarie 2021", a anuntat Muresan.Siegfried Muresan si-a inceput discursul, duminica, vorbind despre faptul ca europarlamentarii romani au ras, in momentul in care PSD a deschis, in Parlamentul European, discutia despre statul de drept."Am spus colegilor din PE ca singurul partid romanesc care a afectat statul de drept din Romania a fost PSD", a afirmat Muresan.Acesta a vorbit despre influenta PNL la nivel european."PNL are azi mai multa influenta la nivel european decat a avut oricand un partid romanesc. Este important pentru ca se vor lua decizii importante pentru viitorul nostru - cate fonduri vom primi in urmatorii sapte ani. Vom avea simplificarea absorbtiei de fonduri europene. De ani de zile, colegii primari spun ca e prea complicat si prea incalcit. Dragi primari, va fi mai siplu, mai rapid si mai ieftin sa atrageti fonduri europene, de la 1 ianuarie 2021", a mai spus Siegfried Muresan.Acesta a votbit si despre absorbtia fondurilor europene pe care a reusit-o Romania, dupa instalarea Guvernului Orban la Palatul Victoria."Vom apara fermierii, vom apara studentii, primarii, vom obtine mai multe fonduri europene", a mai afirmat europarlamentarul.