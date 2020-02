Cum poate PSD sa piarda locul doi de pe podium. Zarurile Aliantei USR+PLUS

PNL si PSD isi confirma rocada, liberalii au ajuns la un scor record, pe care doar PSD si-l mai trecea in palmares.

Cel putin teoretic, Alianta 2020 ar putea inlocui PSD pe pozitia a doua, dar asta depinde in mod esential de credibilitatea proiectului de fuziune si de platforma-program.

Partidele de buzunar, care mizeaza pe potential de negociere/santaj, dispar din prim-plan.

Ultimul sondaj IMAS la comanda Europa FM, dat publicitatii luni, confirma dinamica de dupa scrutinul prezidential, pentru PNL, dar sunt si cateva surprise inca mici.Asa cum arata masuratoarea sociologica, in care PLUS si USR sunt contabilizate separat, nu ca alianta, doar trei partide intra in Parlament, ceea ce ar putea contura un bipartidism suplu - doua formatiuni care fac rocada la guvernare si un al treilea care mentine echilibrul si inclina balanta la vot: PNL, PSD si USR.* 47,4 la suta dintre cei chestionati se indreapta catre PNL, in usoara crestere fata de rezultatul sondajului din decembrie anul trecut* PSD se situeaza pe pozitia a doua, cu un scor la sub jumatatea celui obtinut de PNL, putin peste 20%, dar e pe un trend usor ascendant fata de decembrie, cand avea 18,5%* USR isi confirma dinamica de crestere, dupa ce scrutinul prezidential a lasat formatiunea la un scor sub cel obtinut la europarlamentare, cand a fost invingatorul simbolic. Din decembrie pana in ianuarie, USR mai castiga aproape un procent - 12,4%, fata de 11,5%.* Nicio alta formatiune politica nu trece de pragul electoral: UDMR scade la 4,7 procente, ALDE ajunge la 3,2%, Pro Romania pierde jumatate din potentialul electoral - de la 6,4 la 3,8 la suta.Masurat separat de USR, PLUS nu aduna mai mult 3,4% din optiunile de vot, dar aici e o vulnerabilitate a sondajului, pentru ca USR si PLUS s-au pozitionat politic ca alianta si atunci rezultatul USR e mai degraba unul care tine de perceptia asupra Aliantei 2020. Atunci cand au bifat USR, multi respondenti se vor fi gandit la USR+PLUS.Sunt doua concluzii de lucru:Ar putea fi un semn ca sistemul se indreapta spre un bipartidism suplu, in care doua partide mari se succed la guvernare.Nu e rigid, pentru ca pragul electoral il mai trece o formatiune, si anume USR (cu PLUS, in interpretarea corecta, de vreme ce pozitionarea este de Alianta) si, cel mai probabil, si UDMR, daca tinem cont si de marja de eroare, dar si nevoia de reprezentare a minoritatii maghiare, ca se regaseste sau nu in platform UDMR (nu exista alternativa valida la UDMR).Ambele - Alinata 2020 si PSD - sunt in dinamica de crestere.USR si PLUS au impreuna 16 procente, PSD este cotat la 20 de procente, o diferenta mica intre ele, care poate fi acoperita de marja de eroare.Deocamdata, propunerea facuta intern de USR - pozitionarea pe centru dreapta - nu are potential de adresare electoratului social-democrat.Edificatoare este prabusirea partidului lui Victor Ponta, la jumatate din scorul din decembrie, dupa ce fostul premier a incercat sa se pozitioneze ca sforarul prim al Parlamentului. Nu i-a iesit, electoratul il sanctioneaza.Asa cum arata tabloul optiunilor de vot, care e o fotografie de moment si reflecta perceptia asupra ultimelor decizii din politica, alegerile anticipate ar putea aduce un cec in alb pentru Guvernul liberal condus de Ludovic Orban.In egala masura, felul in care oamenii se pozitioneaza fata de USR+PLUS e un semnal destul de clar pentru privilegierea unei fuziuni care sa puna apoi pe masa o oferta politica in termeni de proiecte si masuri de guvernare, pentru ca marea miza a ramas aceeasi, ca la prezidentiale: Fara PSD pe locul doi.