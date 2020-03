De ce scad PNL si USR

Ziare.

com

Potrivit cercetarii IMAS, PNL a pierdut intr-o luna 7 procente de la 47% la 40%. Este firesc ca un partid aflat la guvernare, mai ales in guvern minoritar, sa se erodeze. Asta incearca sa evite anticipatele, de altfel. Este adevarat ca, dupa castigarea prezidentialelor, orice partid capata un bonus euforic, ca o frisca ce se topeste de-a lungul anului de miere. Dar, in mod normal, cu mult mai lent decat in cazul PNL.Din nefericire, nu mi se pare nimic inexplicabil in aceasta evolutie. PNL, ca orice partid, are un nucleu dur pentru care orice face e bine, deci ii ofera sustinere neconditionata. La el se rezuma dupa alegerile din 2016.Exista stratul superficial, frisca invingatorului, despre care am vorbit, si intre ele un strat de, sa-i zicem, crema, electorat critic si mobil care trebuie convins sa ramana. El nu pleaca neaparat in alta parte, dar se demobilizeaza.Acest electorat avea de la guvernarea PNL asteptari foarte clare: alegerea primarilor in doua tururi si non-pesedism. Ce a livrat PNL?Daca voia sa revina la alegerea primarilor in doua tururi, PNL o facea imediat dupa preluarea guvernarii, adica inainte de a intra in fereastra interzisa de 6 luni. Asa cum a facut-o a fost doar pasa livrata lui Marcel Ciolacu pentru motiune. Noaptea ordonantelor a fost ceva extrem de greu de digerat pentru orice om cu minime principii, pentru ca a reflectat un dispret total pentru regula, procedura si transparenta.Nu are cum sa fie benefic un act normativ care valideaza un asemenea mod de lucru prezentat drept cutuma. Cutuma lui Dancila? A guvernelor PSD?Si sigur ca varful a fost reforma Sanatatii. Cand vrei sa faci o asemenea schimbare, poate benefica, ai obligatia sa o pregatesti, sa o dezbati pana cazi sub masa cu toata lumea, pe de-o parte ca sa limitezi manipularile si temerile, pe de alta parte ca sa intelegi tu daca nu cumva ai gresit undeva.Nefacand asta, PNL a starnit in linii mari trei tipuri de reactii: cei care nu au inteles, dar considera ca tot ce face PNL sau include cuvantul liberalizare e bun; cei care nu au inteles despre ce e vorba si de aceea fie s-au speriat, fie s-au infuriat; cei care au inteles si ori nu sunt de acord, ori spun ca Guvernul a pus acoperisul unei case pe care n-a construit-o inca. Adica a legiferat finalul unei refome pe care nu a inceput-o si care presupune schimbarea modului de finantare, stabilire de tarife, studii de impact, prognoze pentru calibrarea cheltuielilor etc. Deci majoritar masura a fost un mare esec.Dar cea mai revoltatoare este aspirarea continua de pesedisti si "aldisti" . De la Mihaita Gaina, la traseistii preluati din Pro Romania ca dl Banias, cu nici el numai stie cate partide la activ, la Mihai Chirica si tot felul de alti primari pesedisti, unii cu probleme penale, altii luptatori traditionali contra PNL si ai presedintelui Iohannis.Cu totii vor fi oferiti electoratului liberal spre validare la vot, la locale sau la parlamentare.PSD si PNL-ul lui Crin Antonescu au facut asta cu succes de-a lungul vremii. Dar PNL actual pare sa nu fi inteles ca Romania s-a schimbat, ca el se adreseaza altui electorat, caruia nu poti sa-i vari pe gat ca unui curcan tampit toti pesedistii resapati, toti aldistii vopsiti.O mare problema este si discursul liberalilor. Cei mai multi, in frunte cu dl Orban, par sa nu fi inteles ca discursul imbibat cu populisme si doar colorat agresiv la adresa PSD, fara vreo alta substanta, care escamoteaza esenta si se pierde intr-o salata de vorbe din care nu ai ce sa alegi, e depasit, mucegait, nu-l mai consuma decat nucleul dur, adica o minoritate radicala.PNL se plange ca a fost impiedicat sa faca reforme, dar nu a incercat in mod real niciuna. Oamenii asteptau doar coerenta, decenta, seriozitate, un nou mod de a face politica si, daca ar fi fost impiedicat cu adevarat, ieseau ei cu furci si topoare. Dar nu iesi in strada ca sa aperi 25 de OUG fara avize si candidatura lui Chirica.Iar epopeea asta a anticipatelor din care nimeni nu intelege nimic, care arata ca o maioneza taiata, lasa impresia ca PNL, in loc sa guverneze in mod real, nu se uita decat la propriile procente. Nu stiu ce spera PNL de la anticipate, dar in mod cert, cat timp cele de mai sus nu se schimba, nu cred ca ii asteapta ceva bun.USR scade pentru ca e in deriva. De la prezidentiale este fara inspiratie, fara solutii si fara strop de coerenta. Intai n-au stiut sa explice de ce vor anticipate si sa-si sustina pozitia, apoi au devenit fraierii PNL-ului printr-un acord de sustinere care nu spunea nimic si nu garanta nimic, dupa care au ajuns sa vrea la guvernare fara sa renunte la anticipate, ceea ce e contradictoriu.Singurele informatii care au razbatut de acolo in mod constant sunt cele referitoare la luptele dintre USR si PLUS pe locuri, liste si candidaturi. Iar USR are publicul cel mai nazuros, cel mai instabil si cel mai usor de demobilizat. Din mai pana acum, USR-PLUS au pierdut aproape jumatate din procente, ceea ce este absolut dramatic.Si starea de demoralizare este accentuata de confruntarea intre PNL, USR si PLUS - doua cate doua si toate trei la un loc -, care ar trebui ca dupa urmatoarele alegeri sa guverneze cumva coerent impreuna.Nu cred ca e nevoie de explicat cum de PSD creste. Exact din motivele de mai sus.