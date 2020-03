Epidemia trage in jos PNL si PSD, dar cresc USR-PLUS si partidul lui Ponta - barometru IMAS/Europa FM

Sursa: Eurobarometrul Europa FM

Dar si PSD are procente in minus, dupa cum arata cercetarea facuta in plina evolutie a crizei coronavirus in Romania, intre 5 si 26 martie.Liberalii sunt creditati cu 36,7% din optiunile de vot, inregistrand inca o scadere, a doua la rand. PNL se intoarce sub scorul pe care il avea in noiembrie, cand aveau loc prezidentialele si partidul trecea din opozitie la guvernare, potrivit Europa FM. Pentru PNL, varful popularitatii a fost in ianuarie. Partidul lui Ludovic Orban era era creditat atunci cu peste 47% din optiunile de vot.Scadere inregistreaza si PSD, potrivit datelor din barometrul Europa FM.In crestere se aflaPartidul lui Victor Ponta atrage si el un punct procentual in plus, apropiindu-se de 6% in optiunile de vot la parlamentare, iar ALDE coboara si mai mult, la 3,5%, unde stationeaza si PMP-ul lui Traian Basescu.20% dintre cei intervievati se declara nehotarati, iar aproape 5% spun ca nu ar vota daca duminica ar fi alegeri parlamentare.Sondajul a fost realizat telefonic de IMAS la comanda Europa FM, in perioada 5-26 martie. Are o marja de eroare de 3,1%.