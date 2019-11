Guvernul necesar, dar fara cec in alb. Limitele relatiei cu Iohannis

Ziare.

Dincolo de negocierile politice, care l-au adus pana la investire, cabinetului condus de Ludovic Orban ii revine misiunea de a face procesul-verbal al celor trei guverne manevrate de Liviu Dragnea. Ar trebui sa fie cu adevarat un guvern de tranzitie, mai ales ca nimeni nu se poate astepta la reforme majore, de vreme ce acestea depind, in continuare, de majoritatea parlamentara, controlata inca de PSD si acolitii.Va fi, asadar, un Guvern cu puteri limitate, care va trebui sa pregateasca trei randuri de alegeri, ceea ce inseamna si ca va trebui sa faca o serioasa curatenie institutionala. Nu va fi insa treaba Guvernului Orban sa se ocupe de campania electorala pentru turul doi a presedintelui Klaus Iohannis, nici macar tinandu-se departe de masuri nepopulare ori, din contra, incercand sa obtina simpatie electorala pentru candidatul sprijinit de PNL, prin masuri guvernamentale. La asta se pricepea si PSD.Reusita lui Ludovic Orban de a negocia mai intai votul pentru motiune, apoi sprinjinul pentru un Guvern minoritar i-a consolidat deja lui Iohannis avantajul pentru primul tur de scrutin. A reusit sa rastoarne imaginea presedintelui inactiv, blocat in propria-i functie. Totusi, in cele doua saptamani care vor fi intre primul si al doilea tur de scrutin, Guvernul nu mai are ce cauta in campanie, chiar daca ministrii sunt liberali.Asa cum tara nu mai rezista nici cateva saptamani cu Viorica Dancila prim-ministru, nu va rezista nici cu un Guvern pus in slujba unui candidat la prezidentiale, fie el si candidatul cu prima sansa. Tentatiile de a transforma in potential simbolic aceasta reusita a indepartarii PSD de la putere vor fi, dar asta e strategia cea mai facila: Klaus Iohannis sa participe la prima sedinta de Guvern, in calitate de presedinte ori sa ceara premierului liberal diverse dari de seama, pentru punerea in scena a unui a unor acte in care presedintele e puternic, ascultat si folosindu-si la capacitate maxima prerogativele.Ludovic Orban nu are de ce sa accepte pozitia unui premier marioneta, doar pentru a consolida avantajul lui Klaus Iohannis in campanie.E sansa lui sa recupereze cu adevarat PNL-ul din imaginea uselista, fara gesturi eroice, pregatind institutiile pentru alegerile care ar putea reseta cu adevarat Romania si luand masurile imediat urgente, cum este nominalizarea unui comisar european in afara oricarui repros.Comisia Europeana a acceptat, in numele depasirii cotei de avarie in care PSD a dus Romania, sa isi blocheze inceputul de mandat si sa astepte ca un guvern legitim, nu cel de impostura condus de Viorica Dancila, sa isi asume o propunere. Cu asta trebuie sa inceapa Ludovic Orban, dupa care sa faca analiza minutioasa a tuturor institutiilor pe care PSD le-a capusat.