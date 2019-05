Odiseea primei saptamani in care Opozitia a castigat alegerile, Dragnea a iesit din scena, iar Dancila probeaza pantofi made in UE

Pe de o parte, strategii de la Guvern au incercat sa o transforme, peste noapte, intr-un lider pro-european, care sta la masa celorlalti lideri europeni, asa cum nu s-a intamplat la summitul de la Sibiu, unde prim-ministrul nu a fost dezirabil nici macar pentru colegii ei socialisti.

Pe de alta parte, mai-marii Partidului nu sunt dispusi sa o lase pe Viorica Dancila sa faca mai mult decat un exercitiu de imagine, in ceea ce priveste puterea din PSD.

Ce au facut invingatorii

PSD s-a repliat destul de rapid, dar incropit, si a mutat centrul atentiei de la partid catre Guvern. O strategie abila, pentru ca s-a vorbit mai putin despre mostenirea lui Liviu Dragnea si reglarea conturilor intre grupurile de putere, dar s-a creat in acelasi timp si o imagine diminuata e esecului.Desi a incercat sa isi arate autonomia si sa se lepede de fostul sef, Viorica Dancila nu si-a jucat singura prim-planul.Astfel, Viorica Dancila l-a sunat pe prim-ministrul Spaniei, pentru a-l felicita pentru victoria in alegeri - socialistii au castigat in Spania - si pentru a vorbi despre viitoarea componenta a Parlamentului European. Asa scrie intr-un comunicat al Guvernului, o tehnica nu foarte complexa, din care ar trebui ca noi sa intelegem ca Dancila este frecventabila la nivel european.Totusi, sa notam ca Pedro Sanchez a fost printre invitatii de la Sibiu, unde a participat si la reuniunea informala a socialistilor europeni, impreuna cu Frans Timmermans, si de unde i s-a transmis Vioricai Dancila ca usile sunt inchise pentru ea.Viorica Dancila ramane prim-ministrul ale carui actiuni, reticente si frici au dus la incarcerarea lui Liviu Dragnea, iar asta nu e ceva minor, peste care Marian Oprisan, de pilda, sa treaca cu vederea. Ordonanta pe care Dancila si Toader nu si-au asumat-o facea parte din intelegerea initiala, cu Dragnea, dar si cu Partidul.Asa se explica trimiterea lui Adrian Nastase pe langa Dancila, a carui misiune oficiala este sa salveze partidul, si impunerea lui Titus Corlatean in Guvern, taman dupa un scrutin in care PSD, prin Ministerul de Externe, a impiedicat cateva sute de mii de romani din diaspora sa voteze, asa cum a procedat, la prezidentiale, si Corlatean.De ce a starnit Partidul noi valuri de ostilitate publica? O ipoteza este aceea a compromiterii lui Dancila, care va fi inteles ca ramane cu un rol decorativ, cu sau fara foi in fata atunci cand vorbeste.Principalul contraargument va fi acela ca au fost alegeri europene, dar tocmai pentru ca optiunea pentru Europa a devenit una de tara, asteptarile, alimentate de partidele de Opozitie in campanie, au fost de reforma profunda a statului si de schimbare a regimului politic.Opozitia s-a aratat dispusa sa lucreze cot la cot, pentru a repune institutiile confiscate de PSD pe fagasul firesc - sustinerea lui Peter Eckstein Kovacs pentru functia de Avocat al Poporului este una inteleapta, din aceasta perspectiva.si-au construit mesajul de campanie pe promisiunea infrangerii PSD, iar acum vor trebui sa isi convinga electoratul ca infrangerea se face, pe modelul prezidential, pas cu pas.Primul pas insa a fost ratat, si anume impunerea Ralucai Turcan la presedintia Camerei deputatilor, ajunsa, cu concursul partidului lui Victor Ponta, tot la PSD., cel care si-a si adjudecat victoria alegerilor, a facut pasi ceva mai reusiti si a reusit sa mixeze mesajele de campanie electorala cu cele de putere a functiei prezidentiale.A punctat atat in ceea ce priveste opozitia la PSD - pe care a anuntat-o din campanie, cand a vorbit despre necesitatea de a invinge pesedismul - prin refuzul ferm de a-l accepta pe Titus Corlatean, cat si in ceea ce priveste capitalizarea referendumului pe justitie.Urmeaza consultari la Cotroceni, iar promisiunea reformei constitutionale, asadar a statului, va fi probabil centrul campaniei pentru cel de-al doilea mandat., invingatorul simbolic al alegerilor, a incercat - potrivit propriilor explicatii - sa transmita un mesaj de unitate, prin care sa se adreseze nu doar electoratului propriu, cat si celor care nu i-au ales.Dan Barna, presedintele USR, si Dragos Paslaru, de la PLUS, au acceptat sa mearga la Antena 3, o decizie controversata si care a aprins imediat dezbaterea in social media. Au facut bine sau nu? Au legitimat prin aceast gest o televiziune care s-a ocupat ani de zile cu linsajele si care sta la fundamentul polarizarii din Romania? Sau au procedat pragmatic din punct de vedere politic, incercand sa se faca auziti si de telespectatorii postului de televiziune?Nu e o judecata, dar o simpla analiza arata ca publicul unei televiziuni nu se pliaza pe electoratul unui partid sau altul si, chiar daca il poti considera captiv mediatic, nu poti converti numarul telespectatorilor in voturi. In plus, Alianta a reusit performanta din alegeri cu o strategie noua si care s-a dovedit temeinica, aceea de a-si cunoaste votantii la ei acasa, nu in platoul unei televiziuni.UDMR, si in luntre, si pe punte, joaca o carte a victoriei, pentru ca, desi sondajele estimau ca nu va face pragul, voturile paradoxale din judete unde nu sunt cunoscute comunitati de maghiari le-au adus doua mandate europene. Au urcat repede in trenul victoriei, anuntand ca sprijinul pentru motiunea de cenzura anuntata de PNL nu e de la sine inteles, ci se va negocia.